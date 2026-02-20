遊びなのか本命なのか？男性の「本気度」が分かる決定的なサイン３つ
交際中の男性に対して「私のこと本気なのかな…」と不安を感じることはありませんか？
実は男性には本命の女性にだけ見せる特別な行動があるんです。
そこで今回は、男性の「本気度」が分かる決定的なサインを紹介します。
「俺たちの未来」を語り出す
「将来は、こんな家に住みたいね」「子どもは何人欲しい？」。
こんな会話が自然と増えてきたら、それは本命サインでしょう。
遊びの関係なら、わざわざ将来の話なんてしませんし、男性としてはなるべく避けたい話題。
「弱い自分」を見せてくれる
「実は仕事で悩んでて…」「これだけは苦手で…」。
そんな本音トークが男性の口から出てくるようになったら、それは本命サインの可能性代です。
プライドの高い男性が、自分の弱みを見せるのは、深い信頼関係があってこそ。
特に、仕事の不安や将来への焦りなど、普段は誰にも見せない悩みを打ち明けてくれるようになったら、それは「あなたは特別な存在」と言われているのも同然でしょう。
周囲に２人の関係を「公表」する
「今度、友達と一緒に飲みに行かない？」「両親に会って欲しいんだ」。
こんな誘いを受けたら、それは極めて有望な本命サインです。
男性が自分の大切な人にあなたを紹介しようとするのは、将来を見据えた証であり、あなたとの関係を誇りに思っている証拠と言えます。
今回紹介したサインが１つでも当てはまれば、きっと彼の気持ちは本物。
そして、サインを発見したときはあなた自身も素直な気持ちで男性の想いに応えることで少しずつ関係性を育んでいきましょうね。
