腰のもたつき、脂肪だけが原因じゃない？１日１セット【体側を目覚めさせる】簡単ピラティス
痩せていないわけではないのに、なぜか腰まわりが重たい原因は、脂肪よりも“姿勢の崩れ”かもしれません。体側が縮こまると、くびれは埋もれ、横から見たシルエットも平坦に。ピラティスの基本エクササイズ【マーメイド】は、丸まりがちな体を立て直しながら「腹斜筋」にアプローチ。眠った体側を呼び覚まし、くびれ印象を引き出します。
【STEP１】姿勢を整える
脚をマーメイドの姿勢にセット。骨盤を立て、背骨を上へ長く伸ばします。左右のウエストを同じ長さに保ち、まずは“縦の軸”をつくります。まだ体は倒しません。
【STEP２】伸ばす
【STEP３】側屈
上げた腕の反対側へ、ゆっくりと体を倒します。下側のウエストを潰さず、斜め上に伸び続ける意識で。呼吸を続けながら５〜６呼吸（約30秒）キープしましょう。続けて反対側も同様に行います。
▶ 効かせるコツ
“深く倒す”より“長く伸びる”ことを優先。体側に空間をつくる意識で呼吸を止めないことが、くびれ印象を引き出すポイントです。
強く鍛える前に、まずは整えること。体側が目覚めると、横から見たシルエットは驚くほど変わります。１日１セット、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています ※画像は生成AIにより作成しています
