ウクライナの革命家の壮絶な人生から着想を得た映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』5.22日本公開決定

ウクライナの革命家の壮絶な人生から着想を得た映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』5.22日本公開決定