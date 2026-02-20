ウクライナの革命家の壮絶な人生から着想を得た映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』5.22日本公開決定
革命家オクサナ・シャチコの壮絶な人生に着想を得た映画『OXANA』が、邦題『OXANA／裸の革命家・オクサナ』として、5月22日より全国公開されることが決定した。
【写真】映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』ビジュアル
アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体「FEMEN」の共同創設者であるオクサナ・シャチコ。本作は、社会不安と政治的緊張を内包するウクライナに生まれ、乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイルで抗議活動を続け、わずか31年という短い生涯を闘いに捧げたひとりの革命家の人生に着想を得た、実話に基づく物語だ。
2002年、ウクライナ西部フメリニツキー。オクサナはアルコール依存症の父と、それを献身的に支える母と暮らし、イコン画を描いて家計を支えていたが、教会からの不当な扱いや、男尊女卑が根深い社会の理不尽に耐えきれず、家を飛び出す。
2008年、街頭討論で出会った仲間たちとともに、フェミニスト活動団体「FEMEN」を結成。医療過誤による女性患者の死への抗議を皮切りに、活動を拡大させる。2009年、首都キーウでセックスツーリズム撲滅を訴えるなか、オクサナは注目を集めるため上半身を脱ぎ、身体を「戦闘服」として使う表現にたどり着く。
やがて活動は国境を越え、2011年にはベラルーシ・ミンスクでアレクサンドル・ルカシェンコ政権に抗議して拘束・拷問を受け、モスクワではウラジーミル・プーチンへの抗議で重傷を負う。FEMENへの監視と弾圧が激化するなか、オクサナは政治難民としてパリへ逃れる決断を迫られていく…。
メガホンを取ったのは、フランスの新鋭シャルレーヌ・ファヴィエ。長編デビュー作『スラローム 少女の凍てつく心』では、スキークラブに所属する15歳の女子高校生とコーチの支配と従属の関係を緻密に描き出し、スポーツ界における性暴力の実態を暴くポスト#MeToo映画と呼ぶべき作品として、第73回カンヌ国際映画祭に選出され、第47回セザール賞二部門にノミネートされるなど、国際的に高い評価を得た。『スラローム』に続き、本作でも、権力による身体的・精神的支配、あるいは女性が家父長制社会において被りうるトラウマ的経験、芸術と個人的信念の交差性など、共通するテーマが作品を貫いている。
主人公オクサナを演じたのは、本作が映画初主演となったウクライナ出身のアルビーナ・コルジ。ロシアによるウクライナ侵攻のさなか、Zoomでのオーディションを通して見事抜擢された。停電やミサイル警報でオーディションが中断されることもある困難な状況のなかでも、ウクライナ人俳優の起用にこだわり続けた監督のキャスティングは、映画に一層の真実味を与え、説得力をもたらしている。
オクサナを単なる英雄としてではなく、迷い、傷つき、それでも立ち上がり続けた“ひとりの人間”として描き、芸術と抵抗のあいだで生きた彼女の軌跡をとおして、自由とは何か、闘うとはどういうことかを観る者に問いかける、いまの時代にこそ観るべき作品が誕生した。
映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』は、5月22日より全国公開。
