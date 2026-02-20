長濱ねる、初舞台決定！ 平和への願いを込めて1人で朗読『東京の空』3.11上演
長濱ねるの初舞台となる朗読劇『東京の空』が、海⽼名⾹葉⼦さん追善公演として、東京・日本教育会館一ツ橋ホールにて3月11日に上演されることが決まった。
落語家・初代林家三平の妻でエッセイストとして活躍した海老名香葉子さんは、1945年3月、東京大空襲で家族6人を亡くし戦争孤児となった。その経験から、海老名さんは長年にわたり平和の尊さを訴え続けてきた。この悲劇を繰り返してはならない―その強い思いから、長崎出身で被爆三世の長濱ねるが、語り部として海老名さんの体験をもとに朗読をするという企画が立ちあがった。しかし、2025年12月24日に海老名さんが亡くなり、彼女が生きている間にやりたかったという希望はかなわなかった。
海老名さんの遺志を継いで、平和への思いを伝えるため、1945年の東京大空襲から81年後、3月10日の翌日である2026年3月11日に公演を行うことが決定した。出演者は長濱ねる1人のみ。
長濱は「混沌とした時代の中で、世界ではいまも戦争がなくならず、私たちの足元にも漠然とした不安が広がっています。だからこそ、この物語を語り継ぐことに大きな意味があると感じています。当時を生きた人々の記憶に耳を澄ませ、一言一言を大切に朗読したいと思います。平和への祈りを胸に、誠実に努めます」と決意を語った。
また、海老名さんの次男で落語家の二代・林家三平は「今回、朗読してくださる、長濱ねるさんも、ご家族が長崎で被爆をなさったと聞いています。戦争で犠牲になるのは、最後は国民なんです。その思いを込めて、今だからこそ大切にしたい。平和の叫び。ねるさんの魂の声が天国にいる、戦没者の皆様に届く事を切に願っております。私の母も、東京大空襲で亡くなった家族とともに、この朗読会を見守っていることと信じています」とメッセージを寄せた。
海老名香葉子追善公演『東京の空』は、東京・日本教育会館一ツ橋ホールにて3月11日上演（13時30分と17時の2ステージ）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■長濱ねる
初めて朗読劇に参加させていただきます。混沌とした時代の中で、世界ではいまも戦争がなくならず、私たちの足元にも漠然とした不安が広がっています。だからこそ、この物語を語り継ぐことに大きな意味があると感じています。
当時を生きた人々の記憶に耳を澄ませ、一言一言を大切に朗読したいと思います。平和への祈りを胸に、誠実に努めます。
■二代・林家三平
昨年クリスマスイブ、心を込めて筆を取った私の母が天国へ立ちました。
生前、平和について語り続けた母、海老名香葉子。
子供たちにもわかりやすいように、ただ戦争を語るだけではなく、戦前の豊かな心を持った日本に暮らす下町の人々の姿。
昭和20年3月10日、空襲のために一夜にして、全てがなくなってしまったのです。先の大戦は、私たちにとっては、他人事ではありません。皆さんの、おじいさん、おばあさん、また、ヒイおじいさん、ヒイおばあさんも必ずこの戦争に関わっているのです。
今回、朗読してくださる、長濱ねるさんも、ご家族が長崎で被爆をなさったと聞いています。戦争で犠牲になるのは、最後は国民なんです。その思いを込めて、今だからこそ大切にしたい。平和の叫び。ねるさんの魂の声が天国にいる、戦没者の皆様に届く事を切に願っております。
私の母も、東京大空襲で亡くなった家族とともに、この朗読会を見守っていることと信じています。
林家三平
