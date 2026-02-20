フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダルを獲得。坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。一方、同じ最終組で登場したアナスタシヤ・グバノワ（ジョージア）の衣装にあった仕掛けがネット上で話題を呼んだ。

19番滑走で登場したグバノワ。映画「ゴースト/ニューヨークの幻」の曲でリンクを舞った中、視線を集めたのが背中のデザインだ。黒の紐でつながれた模様をよく見ると、男女の顔が向かい合っているように見える。

中継したNHKではその仕掛けについて、ゴーストの世界観を表現した刺繍だと明かされた。謎めいた衣装デザインに疑問を抱いていた視聴者ファンも納得。ネット上では反響が広がっていた。

「グバノワの衣装も素敵よね。背中に注目」

「グバノワの衣装超好きやばい」

「背中に向かい合う男女が！」

「背中に見つめ合ってる二人の横顔あるのロマンチックすぎる」

「神衣装のグバノワさまーー！」

「衣装の背中すき」

「背中が見つめ合う男女の横顔になってる！」

「グバノワの衣装の背中の謎がやっと解けた ゴーストなのか」

「背中が向き合う男女？粋！」

「グバノワの曲がゴーストだって聞いて、なるほど背中の騙し絵はゴーストだ」

「背中のラインは男性と女性の横顔なのね 今やっと分かった」

グバノワは女子フリーで138.22点で、合計209.99点の9位だった。



（THE ANSWER編集部）