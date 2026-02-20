懐かしくて新しい「レトロモダン」な作風が人気のイラストレーター・マツオヒロミ氏が漫画家・わたせせいぞう氏と世代を超えてコラボしたビジュアルブック「RENDEZ-VOUS わたせせいぞう×マツオヒロミ」（玄光社、税別3千円）が2月に発売された。シンガー・ソングライター藤井風の公式グッズを手がけるなど多彩な活動で知られるマツオ氏とは、どのようなクリエイターなのか。同書を企画・編集したアンソロジスト（編集者）の濱田髙志氏に話を聞いた。



【写真】マツオヒロミ氏が自身をイメージしたイラスト・アイコン

マツオ氏は1980年、島根県松江市生まれ。大学進学を機に移住した神戸市で2010年からフリーランスのイラストレーターとして始動。13年から活動拠点を岡山県に移した。明治～大正～昭和のクラシックな世界観で和装や洋装の女性を描き、国内外で高い人気を集めている。また、岡山にゆかりのある藤井風のイラスト入りグッズ、地元の人気菓子店の商品パッケージをデザインするなど活動は幅広い。



同氏は、わたせ氏のファンであることを公言し、代表作の一つ「菜（さい）」に影響を受けたという。1945年生まれのわたせ氏もマツオ氏の「和」を基調とした世界観と色彩感覚に感銘を受け、自身の80年代の作品を復刻した書籍「チョーク色のピープル Complete Edition」（24年刊、玄光社）にマツオ氏が寄稿したことがきっかけで今回のコラボが実現した。本作では、わたせ氏がネームを描き、マツオ氏が作画を担当した漫画、２人の対談、貴重な初期作品などを掲載。書籍のカバーも両者のコラボで描かれている。



濱田氏は「マツオさんがアマチュア時代に憧れたコミックが『菜』で、それが縁で今回のコラボ本が実現しました。また、今年１月に刊行された、わたせさんの複刻本『菜～ふたたび～Complete Edition』に彼女によるトリビュート・イラストを収録しています。マツオさんはイラスト界ではまさに時の人で、老若男女の幅広い世代を魅了する“売れっ子”です。このコラボ本も実は１年以上前から粛々と進めていたもので、ようやく刊行の運びになりました」と解説した。



マツオ氏は小学生の時に竹久夢二の作品と出会って感銘を受け、22年にはゆかりの夢二郷土美術館（岡山市）で企画展を開催。24年には東京・弥生美術館での個展が話題になった。濱田氏は「彼女の作品中に出てくる女の子が着ているファッションも人気で、弥生美術館で開催された展覧会でも着物姿の“着物女子”が目立っていました」と補足した。



タイトルの「RENDEZ-VOUS」はフランス語で「ランデブー」と読む。日本でも外来語としておなじみの言葉で「待ち合わせ」といった意味がある。まさに、マツオ氏が敬愛するわたせ氏とタッグを組んだ本作の名にふさわしい。濱田氏は「世代や作風は異なるが、美意識の高さやこだわり、作家としての矜恃に共通点を感じます。それだけに、コラボ・コミックでの親和性は見事でした」と手応えを示した。



21日には午後2時から東京・池袋の書店「ジュンク堂」で2人のトークショーが開催される。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）