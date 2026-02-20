女優・原日出子が17日、自身のインスタグラムを更新。アップした写真のお酒がファンを驚かせた。



【写真】一瞬しゃぶしゃぶ？「お野菜とお肉をお出汁で煮て」つくるスタイル

「今夜も 家族みんなでご飯」と書き出した原。「季節の変わり目は 体調を崩しやすいので しっかり栄養を取って スタミナをつけたいですね。」と体調管理に気をつけていることをうかがわせた。



メニューはしゃぶしゃぶ。「たっぷりのお野菜とお肉を お出汁で煮て ニラを刻んだタレや 胡麻ダレでいただきました。 タコと胡瓜とワカメの和物や アヒージョも おつまみに作りました。」と肉、野菜、魚介類とバリエーションに富んだメニューの写真を投稿した。



「ご飯は無しで ハイボールw 最近ハマっている」と続けたが、アップされたウイスキーのボトルには「alc.47％」の文字。思わずラベルを二度見してしまうアルコール度数が書かれていた。豪華で豊富な品数の料理は「#今日食べた物が明日の身体を作る」と添えたタグからも思いが伝わる。「今夜は 最高の免疫力アップ メニュー 美味しかったです」と結んだ。



フォロワーも「ご飯代わりのハイボール」「お酒のチョイス」「ウイスキーの度数が酒豪w」と料理はもちろん、ボトルに目がとまったよう。また、愛情あふれる品々に「彩りがいつも綺麗」「栄養たっぷりで美味しそう」「家族の温かみが感じます」「シメにうどんを！」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）