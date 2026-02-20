米国の人気ロックバンドのザ・キラーズのボーカリスト、ブランドン・フラワーズが、サッカーの元サッカーイングランド代表のデビッド・ベッカムと共にペプシのCMに出演すると報じられている。関係者が「傑作」と称賛する、この新作広告はすでに秘密裏に撮影されたと言われている。



【写真】騒動収束の気配見えないセレブファミリー ベッカム夫妻と３人の子供たち

ある関係者はザ・サン紙にこう話す。「デビッドはこの広告で、違うタイプのボールを扱っているようです。彼のシーンはビリヤード場でした」「詳細は完全に伏せられていますが、撮影はすでに終了しました。デビッドはザ・キラーズの大ファンで、2019年にグラストンベリー・フェスティバルでヘッドライナーを務めた際には最前列で鑑賞していました」「2人は一緒に撮影はしませんでしたけどね。それぞれのシーンは別々に撮影され、つなぎ合わされていますが、デビッドはブランドンと一緒に広告に出られたことをとても喜んでいます」



現在は仕上げ段階に入っており、数カ月以内にリリースされるとみられている。



そんなブランドンは先月、ザ・キラーズのニューアルバムが2027年にリリース予定であることを明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）