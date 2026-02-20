米中首脳会談を控え、米国が台湾への武器販売をためらっている。

ウォールストリートジャーナル（WSJ）は18日（現地時間）、台湾に対する米国の追加武器販売が事実上保留状態に入ったと分析した。中国の圧力と4月に予定されたトランプ米大統領の訪中を控えた外交的考慮レベルでだ。

WSJは複数のホワイトハウス関係者を引用し、「武器取引を承認する場合、トランプ大統領が予定している北京訪問に支障をきたすという政府内の一部の懸念から、台湾に対する武器販売パッケージが膠着状態になった」と報じた。

台湾への武器販売に関連し、中国の習近平国家主席は4日、トランプ大統領との電話で「慎重に処理するべき」と要請した。中国外務省も電話直後の発表文で「台湾問題は米中関係で最も重要な懸案」とし、警告メッセージを再確認した。

トランプ政権は昨年12月、ロケットシステムと対戦車ミサイルを含む過去最大111億ドル（約1兆7200億円）規模の武器パッケージ台湾輸出の件を議会に公式通知した。保留状態となったのは別個の後続パッケージだ。ある議会補佐官はWSJに「今回のパッケージにパトリオット迎撃ミサイルなどが含まれると予想したが、まだ議会に公式通知されていない」と伝えた。

米国の台湾武器販売は1979年に制定した台湾関係法に基づく。この法は米国が台湾に「自衛に必要な防御的武器」を提供すると規定している。ただ、米国は台湾防御に自動介入するかを明確にしない「戦略的あいまい性」を維持してきた。

米国は中国を刺激するイシューを控える姿だ。最近はTP−Link共有機禁止案、チャイナテレコム追加制裁など中国の報復を誘発しかねない政策も保留している。中国TP−Linkは世界最大の家庭用Wi−Fi共有機製造企業。米政府は中国政府がTP−Linkをサイバースパイ活動に悪用するという懸念から販売禁止を検討してきた。中国国営通信企業チャイナテレコムに対してもセキュリティーの懸念から追加制裁を検討してきた。

13日には米国の官報に中国ビッグテック企業のアリババと百度（バイドゥ）、電気自動車製造企業のBYDなどを「中国軍支援企業」リストに追加したが、国防総省の要請で撤回した。ロイターは「米国政府が（米中首脳会談を控え）中国を刺激しないよう努力する中でこうした措置が取られた」と分析した。