「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点をマークし、銀メダルを獲得した。演技後は涙がこぼれ、北京を上回る銀メダルが決まると超手で顔を覆って号泣した。

苦楽をともにしてきた中野園子コーチは「頑張りました。これでよかったんだろうと。これからの人生の上でやっぱり一口残ってますけど、その分コーチになった時に頑張って、やっていこうという力を残す意味ではこれがいい位置なんだろうなと思います」と優しく受け止めた。金メダルのリュウとの差はわずか１・８９点差。終盤の連続３回転ジャンプが単発になったことが明暗を分けた。「一つの失敗が明暗を分けているので仕方がない。自分でやったことなので」と厳しく指摘しつつ「色が一本、銅から１つ上がったところは４年間の歩みとしてそういうところが反映されたかな」とうなずいた。

坂本花織という教え子に「色んな意味で強い選手になった。やっぱりこの舞台でこれだけの期待を背負いながら、それだけの失敗だけで済ませられるというのはやはりかなり強くないとできない。強い選手に育ったかなと思います」と目を細めた。