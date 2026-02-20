『ばけばけ』「見事な伏線回収」 まさかの真相にネット爆笑
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第100回が、20日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
第100回では、焼き網が消えたまま犯人も見つからず、松野家には疑心暗鬼が広がる。自分が疑われていると感じた女中のクマ（夏目透羽）は新しい焼き網を購入し、「辞める」と言い出す。トキやヘブンが必死に引き止めるが、クマは家を飛び出そうとする。
さらに錦織丈（杉田雷麟）の懐中時計が盗まれたと発覚。丈にとっては錦織友一（吉沢亮）から贈られた大切な品だ。しかし当時クマには買い物のアリバイがあり、トキとヘブンも散歩中だったことが判明。疑いは松野司之介（岡部たかし）、松野フミ（池脇千鶴）、正木清一（日高由起刀）へと向かい、騒動は混迷する。
やがて丈は正木に「懐中時計は盗まれていない」と告白。クマを守るための嘘だった。さらに正木も財布を盗まれたとうそをつき、家族は一層疑心暗鬼に陥る。最終的に丈は懐中時計を、正木は財布を自らのポケットから取り出し、騒動は収束する。ヘブンは2人の嘘を見抜きながらも「私、ウソ嫌い。でも2人、いい嘘」「クマモトナニモナイ、ソレモウソ。ニホンジンノココロ、アリマス」と語り、静かにペンを走らせた。
翌朝、食卓には再び穏やかな時間が戻る。焼き網の行方について、蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）が「隙間よ」「誰も知らないうちに、滑り落ちちゃったみたい」と明かし、第78回でフミが台所の隙間に箸を落とした場面と重なる演出も描かれた。放送後、SNSには「そういうことかｗ」「丈くんの優しい嘘だったんだね」「猿芝居は笑った」「また隙間w」「見事な伏線回収なのかな」「犯人は隙間かー！ｗ」といった反応も広がった。
