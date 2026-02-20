100均で気になる商品見つけた！「キーホルダー感覚で持ち歩ける！」一風変わったミニアルバム

セリアをパトロールしていると、ちょっと変わったミニアルバムを発見！ハート型のアクリル板がリングノートのように束ねられた商品で、お値段は￥110（税込）。可愛らしい見た目に惹かれて手に取ったアイテムですが、なんとこれ、自分好みにシールを貼ってデコレーションでき、キーホルダーのように持ち歩けるんですよ♡

商品情報

商品名：バインダーアルバムキーホルダー ハート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H5.5×W5.8×D1.5cm（アクリルサイズ）5.5×5cm

内容量：3枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922719

キーホルダー感覚で持ち歩ける！？セリアで珍しいアイテムを買ってみた

セリアをパトロールしていると、気になる商品を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『バインダーアルバムキーホルダー ハート』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

ハート型のアクリル板が、リングノートのように束ねられたアイテム。リング部分を上下に押し込むと、バインダーが開く仕様になっています。アクリル板は計3枚で、サイズは約5.5×5cmです。

珍しいアイテムなので、どうやって使うのかな〜と興味本位で購入してみましたが、なんとこれ、板にシールを貼って自分好みにデコレーションできる商品なんだそう。近頃はシール帳が流行っていますから、かなり需要がある予感。さらにボールチェーンも付いているので、ミニアルバムをキーホルダーのように持ち歩ける代物なんです。

セリアの『バインダーアルバムキーホルダー ハート』を使ってみた！

早速シールを貼ってみました。小ぶりのものなら、はみ出すことなく貼り付けられます。

キーホルダーとして使ってみるとこんな感じ。3枚の板すべてにシールを貼り付けていると、裏側が丸見えになってしまいました。キーホルダーとしてはあまり見栄えが良くないかもしれません。かといって、板の表面にシールを貼るのは擦れが気になってしまう筆者…

苦肉の策で、裏表紙に当たる部分にはシールを貼らないでおきました。そうすると3枚ある板のうち、真ん中にしかシールが貼れないのでアルバムである必要があるのかどうか…また、ボールチェーンを付けた状態だとアルバムがめくれない点が少し残念です。

とはいえ、貼り方をあれこれ工夫して、オリジナルのアイテムを作れる楽しさは高評価ポイント！持ち歩けるシール帳として、割り切って使うなら良いのかもしれませんね。

今回はセリアの『バインダーアルバムキーホルダー ハート』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。