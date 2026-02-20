100均で収納の正解見つけた！「ホコリが溜まる」「剥げる…」弱点を克服したアイデアグッズ
商品情報
商品名：アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480687506
起毛じゃないからお手入れしやすい！ダイソーの『アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）』
アクセサリー収納を使っていて気になるのが、内側の起毛部分。
ベロアっぽい素材が使われているものは、使い続けるうちに毛が寝たり、剥げてきたりが気になります。
起毛部分にホコリや汚れが溜まっていくのも、地味にストレス。
掃除しようとしてテープでぺたぺた取ると、それがさらに毛を傷めてしまうことも。
そんな起毛タイプの悩みを解消するアイテムを、ダイソーのアクセサリー売り場で見つけました！
この収納ボックスは毛がないタイプで、内側がやわらかい素材でできています。
中のトレーは取り外し可能。底部分にゴミやホコリが溜まっても、トレーごと持ち上げてさっと拭けるので、お手入れが簡単です。
外側にはレザー風のハンドル付き。収納ボックスに持ち手が付いているのは少し珍しいですが、部屋を移動するときや、棚から出し入れするときに便利です。
引き出しに収まるスリムな設計！コンパクトなのに収納もたっぷり♡
スリムな作りで、チェストやドレッサーの引き出しの中にも収まりやすいです。
それでいて、見た目以上に収納もたっぷりなのが嬉しいところ！
トレー内は、大きめポケットが1つ、小さめポケットが2つ、リング用ポケットが3つ。
コンパクトなのにアイテムをしっかり分けて収納できるのが◎
細身のリングだと、下の隙間に少し沈み込むことがあります。
完全に落ちるわけではありませんが、華奢で小さなモチーフのリングは、やや取り出しにくいかもしれません。
フタの裏側にはフックが3つ付いていて、ネックレスを掛けられます。
掛けたあと、そのまま内側のポケットに収まるので、フタを開けたときにじゃらじゃらしません。絡まりや擦れを防ぎやすい作りです。
このフタ裏の収納部分は粘着テープで固定されています。頑張れば外せないこともなさそうですが、掃除の度に粘着テープを貼り直すのも手間なので、ここは無理せずそのまま使うのが無難です。
今回は、ダイソーの『アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）』をご紹介しました。
起毛を使わない素材と外せるトレー構造。アクセサリー収納でありがちな弱点が克服されていて、保管もお手入れもしやすいアイテムです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。