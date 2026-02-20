100均で収納の正解見つけた！「ホコリが溜まる」「剥げる…」弱点を克服したアイデアグッズ

アクセサリー収納って、使っているうちに内側の毛が剥げたり、ホコリが溜まったりしがち。テープで掃除すると、今度はそれが劣化の原因になることもあります。ダイソーで見つけた収納ボックスは、起毛のない素材で、汚れたらさっと拭ける作り。中のトレーが取り外せるので、底にゴミが溜まってもお手入れしやすい設計です。

商品情報

商品名：アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480687506

起毛じゃないからお手入れしやすい！ダイソーの『アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）』

アクセサリー収納を使っていて気になるのが、内側の起毛部分。

ベロアっぽい素材が使われているものは、使い続けるうちに毛が寝たり、剥げてきたりが気になります。

起毛部分にホコリや汚れが溜まっていくのも、地味にストレス。

掃除しようとしてテープでぺたぺた取ると、それがさらに毛を傷めてしまうことも。

そんな起毛タイプの悩みを解消するアイテムを、ダイソーのアクセサリー売り場で見つけました！

この収納ボックスは毛がないタイプで、内側がやわらかい素材でできています。

中のトレーは取り外し可能。底部分にゴミやホコリが溜まっても、トレーごと持ち上げてさっと拭けるので、お手入れが簡単です。

外側にはレザー風のハンドル付き。収納ボックスに持ち手が付いているのは少し珍しいですが、部屋を移動するときや、棚から出し入れするときに便利です。

引き出しに収まるスリムな設計！コンパクトなのに収納もたっぷり♡

スリムな作りで、チェストやドレッサーの引き出しの中にも収まりやすいです。

それでいて、見た目以上に収納もたっぷりなのが嬉しいところ！

トレー内は、大きめポケットが1つ、小さめポケットが2つ、リング用ポケットが3つ。

コンパクトなのにアイテムをしっかり分けて収納できるのが◎

細身のリングだと、下の隙間に少し沈み込むことがあります。

完全に落ちるわけではありませんが、華奢で小さなモチーフのリングは、やや取り出しにくいかもしれません。

フタの裏側にはフックが3つ付いていて、ネックレスを掛けられます。

掛けたあと、そのまま内側のポケットに収まるので、フタを開けたときにじゃらじゃらしません。絡まりや擦れを防ぎやすい作りです。

このフタ裏の収納部分は粘着テープで固定されています。頑張れば外せないこともなさそうですが、掃除の度に粘着テープを貼り直すのも手間なので、ここは無理せずそのまま使うのが無難です。

今回は、ダイソーの『アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）』をご紹介しました。

起毛を使わない素材と外せるトレー構造。アクセサリー収納でありがちな弱点が克服されていて、保管もお手入れもしやすいアイテムです。ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。