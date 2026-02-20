バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「宮城県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「仙台のいちご焼きショコラ」、1位は？
2月から3月にかけてのイベントシーズンを控え、心躍るような限定スイーツが店頭をにぎわせる季節になりました。数あるギフト候補の中でも、確かな品質とぜいたくな味わいで支持を集める人気のラインアップをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「宮城県のご当地スイーツ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：仙台のいちご焼きショコラ（コロンバン）／44票2位は「仙台のいちご焼きショコラ」がランクイン。宮城県産のブランドいちご「もういっこ」をホワイトチョコと一緒に焼き上げて、サクッと軽やかな食感に。いちごの甘酸っぱい香りとチョコのコクが引き立つ華やかな味わいは、特にバレンタインシーズンのギフトとして女性からの支持も集めています。
回答者からは「すごく美味しそうだからです」（50代女性／兵庫県）、「いちごとショコラの組み合わせが最高」（20代女性／石川県）、「ホワイトチョコが使われていて、バレンタインにぴったりかなと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：萩の月（菓匠三全）／71票圧倒的な票数で1位に輝いたのは「萩の月」でした。ふんわりとしたカステラ生地で、オリジナルのカスタードクリームをたっぷりと包み込んだ、仙台を代表する銘菓です。宮城の夜空に浮かぶ満月をイメージした優雅な姿と、誰にでも愛される優しい甘さは、季節を問わず贈り物として間違いのない安心感があります。
回答者からは「有名な和菓子で美味しいと思うからです」（50代女性／愛知県）、「ふんわりとしたカステラ生地の中に、とろけるようなカスタードクリームがたっぷり詰まった上品な味わいは、万人受けするから」（50代男性／広島県）、「ふんわりした食感とやさしい甘さで好みが分かれにくく、贈り物として失敗しにくいためです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)