「もう感動しすぎて泣く」浜崎あゆみ、記録更新に祝福の声！ 「凄すぎる」「みんなで作り上げた記録」
歌手の浜崎あゆみさんは2月19日、自身のInstagramを更新。「女性ソロアーティスト歴代1位記録の『DVD通算1位獲得作品数』を自己更新」したことを報告しました。
【浜崎あゆみに祝福の声！】
コメントでは「おめでとうー！！！凄すぎる」「嬉しすぎます 最高のプレゼント」「みんなで作り上げた記録がまた更新されて嬉しいね」「昔からDVD1位たくさん取ってたもんね あゆちゃんの記録でもありみんなの記録でもあり」「紛れもなくあゆだからです」「もう感動しすぎて泣く」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「最高のプレゼント」浜崎さんは「女性ソロアーティスト歴代1位記録更新 『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』がオリコンウィークリーDVDランキング（2/23付）1位をいただいた事により、女性ソロアーティスト歴代1位記録の『DVD通算1位獲得作品数』を自己更新いたしました」と報告。自身の美しいショットを添えています。「どんな時のわたしも諦めず共に歩んで下さる皆様に心より感謝いたします。ありがとうございました！！！」と、感謝をつづりました。
「すでにめちゃくちゃ懐かしい」浜崎さんは11日、「本日2月11日リリースのLIVE DVD & Blu-ray『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A〜I am ayu〜』すでにめちゃくちゃ懐かしい感じがしますっ」とつづり、動画を公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
