◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)

カーリング女子日本代表は19日、予選リーグ最終戦となる中国戦に競り勝ち、通算2勝7敗で8位で今大会を終えました。

試合後は、勝利を涙ながらに喜んだ選手たち。オリンピックを終え、スキップの吉村紗也香選手をはじめ、近江谷杏菜選手、小谷優奈選手、小林未奈選手、小野寺佳歩選手がそれぞれの思いを語りました。

近江谷選手は「苦しい時間もあったが、最後まで、特に最終戦、仲間と支えあいながら勝てると信じられたことは自分たちがこれまでにやってきたことができたということ」と最終戦での手ごたえを語ります。

初出場となった小谷選手は「今までに感じたことのない感情を感じた」と語り、「オリンピックっていいな」と笑顔を見せました。

チーム最年少の小林選手は、この試合に出場はありませんでしたが、イタリアで初のオリンピックの舞台へ。「オリンピックってトップチームが集まって素晴らしい舞台だと肌で感じ、悔しさも残っているので、絶対にまた帰ってきたい」と次の大舞台でのリベンジを誓いました。

12年ぶりのオリンピックとなった小野寺選手は、「なかなか結果を残すことができなくて、苦しい気持ちともどかしい気持ちがあった。そんな中でも、たくさん応援してくださる皆さんに私たちのプレーを絶対に見せたいという気持ちでプレーができた。苦しかったけど、素晴らしいオリンピックでした」と振り返ります。

父が会場で大きな声援を送っていたことには、「はるばるイタリアまで来てくれて、大きい声で、ポジティブな声掛けをしてくれた。両親にオリンピックで戦う姿をまた見せることができて本当に良かった。今まで応援し続けてくれてありがとうと伝えたい」と話しました。

大会中は自身のふがいなさを口にしていた吉村選手は、「この4年間、本当に多くの人に支えてもらいながら自分たちはこの舞台に立てたと思うので、本当にたくさんの人に感謝しています。ここで結果を出して喜びを分かち合いたかった。けど、最後は自分たちの試合にプラスして勝利できて、最後までできることに集中できた。この4年間のたくさんの感謝の気持ちを伝えたい」とインタビュー中は涙ながらに声を震わせます。

また戦った仲間たちについて聞かれると、「最高な仲間です！」と最後は笑顔で締めくくりました。