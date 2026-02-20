学級閉鎖で息子が登校しない期間中、通学定期券を借りて移動。これは不正利用でしょうか？ バレた場合、何か罰則はあるのでしょうか？

通学定期券を本人以外が使うと不正利用になり得る

多くの鉄道会社のルールでは、定期券は券面に記載された本人が使うものです。例えば、JR東日本の旅客営業規則では、「定期乗車券を記名人以外が使用した場合は無効として回収する」と明記されています。

つまり、学級閉鎖で息子さんが乗っていない期間であっても、「使っていない間だけ家族が使う」という考え方はルール上認められにくく、不正使用と扱われる可能性が高いです。

ここで大事なのは、「損をさせるつもりはなかった」「数回だけ」「家族だから」という事情があっても、“本人以外が使った”という点だけでアウトになり得ることです。



バレたらどうなる？ 回収・無効化と、追加で請求される運賃の考え方

発覚した場合は、定期券をその場で回収され、以後その定期券は使えなくなることが多いです。そして、よりインパクトが大きいのが追加で請求される運賃です。

JR東日本の規則では、定期券を不正使用して回収した場合、普通運賃に加えて、その2倍相当の「増運賃」を合わせて収受すると定められています。つまり、普通運賃（1倍）＋増運賃（2倍）で、合計は約3倍になります。

さらに注意点として、規則上は「不正が見つかった日だけ」ではなく、定期券の効力が発生した日から発見日まで、毎日1往復したものとして計算する形になっています。例えば「1日だけ借りた」つもりでも、説明や証明が難しい場合は計算上の請求が大きくなる可能性があります。

「どうやってバレるの？」という点は、改札はタッチだけでも、駅係員から声をかけられて確認されることがあります。通学定期は見た目の年齢と合わないと目にとまりやすいですし、学生証の提示を求められる場面も考えられます。



罰則や逮捕はある？ 刑事事件になるケースと、ならないケースの差

結論として、多くは鉄道会社の規則に基づく精算（追加の支払い）や定期券の回収で終わります。ただし、状況によっては刑事事件に発展する可能性もゼロではありません。

法律解説記事の多くでは、悪質な無賃乗車などが、鉄道営業法違反だけでなく、ケースによっては詐欺などの犯罪に当たる可能性があると説明されています。

刑事事件になるかどうかの分かれ目は、うっかりかどうかよりも、悪質性が強い行動があったかどうかです。例えば、「本人確認を求められてもごまかす」「同じことを繰り返す」「指摘されても支払いを拒む」「身分を偽る」といった対応をすると、重い扱いにつながりやすくなります。

一方、早い段階で事情を説明して不足分を支払う姿勢があると、通常はそれ以上こじれにくいでしょう。



不安を減らすために、正しい乗り方に切り替えよう

通学定期券を保護者が借りて使う行為は、鉄道会社のルール上、不正使用と扱われる可能性が高いです。 発覚すると、定期券の回収・無効化に加えて、普通運賃＋増運賃（実質約3倍）の請求が起こり得ます。

すでに使ってしまい不安が大きいなら、今後は「短期間だけなら普通運賃で乗る」「必要な日数が多いなら自分名義の定期を検討する」など、正規の形に切り替えるのがいちばん安心です。

ルールを知っておけば、同じ状況になっても、定期券を借りるなどの誤った対応をしなくなり、結果として不安を減らすことができるでしょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第4章 乗車券類の効力 第2節 乗車券の効力

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第7章 乗車変更等の取扱い 第3節 旅客の特殊取扱 第2款 乗車券類の無札及び無効

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー