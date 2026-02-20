◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。

後半のフリップ―トウループの連続３回転が単発になるミスが出た。演技後、中野園子コーチと抱き合うと涙があふれた。「正直ちょっとやるせない気持ちがあるけど、それでも前大会は銅メダルで、本当に奇跡の銅メダルだったのですごくうれしかった。でも今回こうやって前回よりいい色にはなったけど、それでも悔しいっていうのは、やっぱりこの４年間頑張って、金を目指して頑張ってきた証拠。悔しいと思えるのは成長の一つ」と声を震わせた。持ち前の明るさで、チームジャパンを引っ張ってきた。五輪でのラストダンスを終え、今一番やりたいことを問われると「今は相当悔しいので泣きたいなと思います」と笑顔で言った。

３回目の五輪をフルパワーで駆け抜け、メダルで締めた。今大会は６日の団体ＳＰから計４度出場。シングルでは前例のない挑戦だったが、団体ではＳＰ、フリーともに１位を獲得して日本の２大会連続銀メダル獲得に貢献した。自身の競技日を問わず、積極的に応援席に足を運んで声もからした。ペアで日本初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が「かおちゃんがいなかったら、チーム・ジャパンは成り立たない」と言うほど。チームの絆は、北京五輪の計４個を超えるメダル数で実を結んだ。

昨年６月、突如今季限りでの現役引退を表明。「中途半端に２年、３年とやるより、いい区切り。次（３０年五輪）を目指すとしたら２９歳なので、不可能」と引き際を決めた。ミラノ五輪に向け「団体、個人で銀メダル以上」を掲げてトレーニング。シスメックスの新専用リンクが同月にオープンし、練習時間はそれまでの２〜３倍に。中野園子コーチと二人三脚で、ラストシーズンの歩みを進めてきた。「これが自分、という滑りを見せたい」と挑んだ最後のオリンピック。小学生の頃、鈴木明子さんに憧れ思いを込めた「愛の讃歌」で舞った。