「とにかく活発だった」佐々木希が振り返る「折れない強さの原点」である幼少期のこと

先日（2月8日）、38歳の誕生日を迎えた佐々木希さん。2児の母となった今も俳優として精力的に活動を続け、プライベートでは大好きなナチュラルワインを通して、交友の輪を積極的に広げている。

これまでの連載からもたびたび垣間見えてきた、柔らかさの奥に芯の強さを秘めた佐々木さんのたたずまい。自分の中に確固たる信念や価値観を持ち、多少の困難に直面しても前進し続けるーーそのぶれない魅力はどのように育まれてきたのだろうか。今回は、原点ともいえる幼少期について話を伺った。

「希（のぞみ）」以外にも候補の名前があった

小さいころは二人の兄に囲まれて育ち、活発な子どもだったという佐々木さん。幼少期はどんな家族の中で育ったのかを振り返ってくれた。

「もともと、『希（のぞみ）』という名前は、希望を持って生きてほしいという意味で父がつけてくれました。実は『はるか』という名前も候補にあって、どちらにするか迷っていたらしく、もしかしたら佐々木はるかになっていたかもしれません（笑）。

きょうだいは5歳上と3歳上の兄がいて、佐々木家としては待望の女の子だったそうです。そんな背景もあり、両親は私のことをとにかく可愛がっていたよう。特に父は兄たちに比べると、私には甘かったようです。母はそんな夫（父）の姿を見て、バランスをとって接してくれていたようです。

これは、きょうだい構成的な“あるある”かもしれませんが、幼少期は両親にあまり怒られた記憶がないんです。それは、上の2人が男の子でケンカばかりしていたので、母の注意はたいてい兄たちに向いていたからかもしれません。（笑）」

兄たちと一緒に遊んだり、とにかく活発だった

今までの連載でも「秋田の自然の中で育ってきた」と語っていた佐々木さん。具体的にどのような環境で育ち、どんな子どもだったのか。

「私が育ったのは、秋田県秋田市といっても端っこの方のいわゆる田舎でした。田んぼもあれば、山も海も近くにあるという自然の中で育ちました。どこへ行くにも兄たちについて行って、鬼ごっこや泥遊びをしたり、木や塀に登ったりして傷だらけになるなど、とにかく活発な子でした。兄たちは、小さいころからとても頼れる存在。長男は私と同じで楽天家な性格、次男はすごく真面目。私は末っ子だったのですごく可愛がってくれました」

小学生のとき夢中になった趣味は現在も継続中

編み物が趣味といい、今でも撮影の待ち時間に編み物をしている様子をたびたびSNSで投稿している佐々木さん。そのルーツは幼少期。編み物をはじめ、手芸全般が好きだったという。

「母も祖母も手芸が大好きで、小学校に入ってからはお小遣いをもらったらデパートに行って、真っ先に手芸コーナーに走るような子でした。ビーズやフェルト、ファスナーなどを買って、フェルト人形やキーホルダーを作るのがとにかく楽しかったです。

夕飯後、家族みんながバラエティ番組やドラマを観ている時が手芸の時間。秋田は雪が降っている時期も長いので、そんなときは特に手芸に没頭していました。そんな私の姿を見て、母は『希はひとつ楽しいことを見つけたら没頭して最後までやり切るところはすごい！』と褒めてくれたのを覚えています。良くも悪くも一直線なタイプなのかもしれません（笑）」

母にどんどん似てきたかもしれません

最近、周りの人からお母さんに似てきたと言われることが多いという佐々木さん。お母さんは「天然だけど、実はすごく芯がしっかりしているタイプ」と言い、今も大切にしている母からの教えがあるという。

「あまり天然だというと、母には怒られるんですけど（笑）。母のこともよく知っている仲よしの大政絢ちゃんからは、『のんちゃん、天然っぽいところ、どんどんお母さんに似てきたね』と言われます。私の『そうかな、天然かな？』という返答すら母と同じ反応をしてしまっているようで、そんな時は自分でも笑ってしまいます。

そんな母ですが、芯が強いところもあって、小さなころから佐々木家のルールとしてさまざまなことを教わりました。まずひとつめが、お金の大切さ。母は小さい頃、家庭の事情でお金に苦労してきたこともあるようで、そんな経験があるからこそ『お金の使い方で人生は変わる、お金は本当に大事』といったことを事あるごとに言われてきました。

その母の言うことが幼いころから染みついていたので、上京して芸能界に入ってからも少しずつですが、貯金はするようにしていました。20代のころから浪費せず、堅実でいられたのは、母の教えのおかげかなと思います。

ふたつめは、祖母から母、母から私、とずっと言われ続けているのが『上を見なさい』ではなく、『下を（も）見なさい』という言葉。上を見上げて、自分に足りないものを追い求めることも大切かもしれないけど、自分の足元をきちんと見て“足るを知る”ことも大事だと教わりました。

これは自画自賛したり、誰かと自分を比べたりすることではなく、自分の現状を受け入れて欲張らない。そして当たり前だと思っていることへの感謝も忘れないようにということ。『うまくいっている時ほど気をつけなさい』『調子に乗らないように』というのも母からよく言われていた言葉です」

佐々木さんの気質は、秋田人そのもの!?

秋田の県民性を調べてみると、一般的に「忍耐強く、控えめ。お酒好きが多く、義理人情に厚い」といった傾向があるといわれている。その内容を伝えると、佐々木さんはふっと頬を緩めた。

「その県民性のイメージ、当たっているかもしれません。秋田には見栄っ張りというか、カッコつけたがりなところもあって。例えば、来客の予定があると、自分が大変になるくらいまで準備に時間と労力をかけて、おもてなしをするんです。

あと、（大政）絢ちゃんからはよく『のんちゃんは愛情深いよね』と言われます。義理人情とはまた違うかもしれませんが、大事な人たちはみんな守る！という気持ちが強くあります。きっとそれは、自分が幼少期に両親や兄たちから守られて可愛がられてきたことが生かされているのかもしれないです。

また、以前もお話ししましたが、秋田には『しょしがり』という言葉があって、恥ずかしがり屋な人が多いです。私も小さいころはしょしがりで、みんなで写真を撮るときも前に出られず、決め顔なんてできない子でした。昔から、あまりアピールが上手なタイプではなかったのかもしれません（笑）」

次回は3月20日更新予定。控えめだったという佐々木さんが学生時代に没頭し、打ち込んできたことなどをお届けする。

【スタッフ】

撮影／森脇裕介 ヘアメイク／犬木 愛 取材・文／佐藤美穂

【佐々木さん着用衣装・問い合わせ先】

カーディガン ￥19800（税込）、スカート ￥22000（税込）※ともに3月以降順次販売開始／アンティミテ

アンティミテ 03-6801-6096 https://www.intimite.jp/

佐々木希の「失敗してもOKな生き方」とは？ 大好きなナチュラルワインが教えてくれたこと