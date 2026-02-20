元お笑い芸人の実業家が派手な服装で登場し、平成ノブシコブシの吉村崇が「イヤなタイプになってる」とツッコミを入れる場面があった。

【映像】元芸人実業家の今の姿

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、自身が持つ資産は今いくらになるのか？その資産を売るか？という質問をぶつける企画を実施。2008年にデビュー曲『六本木〜GIROPPON〜』が大ヒットした鼠先輩に対し、同楽曲の歌唱印税の権利を売るかどうかという提案を持ちかけた。

これに鼠先輩は「値段によっては……」と含みを持たせたが、もしまとまったお金が手に入った場合に手掛けたい副業があるのだという。「『ネズミ駆除』の会社とか。本当の話、数年前にネズミ駆除の会社に話を聞きに行ったことがあります、1人で」と明かす。

実際に行動に移すには「資金と知恵」が足りなかったというが、鼠先輩は昔の営業仲間からアドバイスをもらうべく、清掃事業を手掛ける元芸人をこの場に呼んでいた。

そこに現れたのは、元カラテカの入江慎也。2019年、事務所を通さない闇営業問題で芸能界を引退後、清掃会社「ピカピカ」を立ち上げ、ビジネスの世界で活躍している。

そんな入江の登場に、スタジオMCの吉村がツッコミを入れた。入江がヒョウ柄のアウターで表れたことから、「羽振り良さそう！」と一言コメント。それだけでなく、「イヤなタイプになってんな〜（笑）」とかつての芸人仲間にツッコミを入れていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。