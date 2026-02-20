５人組ボーイズグループ・ＷＩＬＤ ＢＬＵＥ（ワイルドブルー）が、昨年１０月に始まった初の冠番組であるＡＢＣテレビ「ＷＩＬＤ ＢＬＵＥのわぶっていきましょう！」（日曜、深夜１・１０。関西ローカル）の野外イベント昼夜２公演を、３月２２日に大阪城音楽堂で開催する。２０２４年９月のデビュー以来、着実な成長を続ける中で、５人がグループの現在地と、それぞれの未来の夢を語った。

デビューからわずか１年での冠番組に、リーダーの山下幸輝（２４）は「想像も全くしていなかった。こんなに早くとは」と打ち明けた。番組ではメンバーの素顔など新たな魅力を発信し、反響も大きい。鈴川直弥（２２）は「親戚以外の方からも『めっちゃ見てるよ』とメッセージが来る。すごくうれしいと同時に、頑張ろうという気持ちが増えた」と明かした。

街ロケ、食レポ…挑戦したいことが増える中、３月２２日の公開収録イベントも決定。山下は「明日も頑張ろうと思ってもらえる楽しいイベントにできたら」と意気込む。

グループ名を元にした番組名も印象的だ。「わぶる」が世間に浸透していくならば、どういう意味合いを持ってほしいか？この問いに池田優斗（２０）は「『すごい』、『ヤバい』とか程度を表す言葉の一つで『わぶる』、『わぶい』がある感じとか。気軽に使える単語で浸透するのも面白い」と提案。流行語大賞も「もちろん狙っています」と笑いつつ、目を輝かせた。

個人の露出も増えてきた。理想の姿に池田は国民的アイドルグループ「嵐」を挙げる。「個人としても確立していて、その５人が集まったのが嵐さんという存在。僕らも一人一人が武器を持っていける個人の仕事をしていきたい」と説明する。

個々が養った力がグループを一層輝かせる。作曲が得意な鈴川が「（グループの曲を）作れればうれしい」と話せば、鈴陽向（２０）は「みんなで大きなＣＭをできるのが夢」、宮武颯（２５）は「アニメ主題歌をやりたい」と各自が明確な目標を掲げ、グループの未来へ可能性を感じている。

大きな夢の一つがドームツアーだ。今年はさらなる飛躍を目指す１年となる。「今年はアルバムが控えていて、それを引っさげたツアーがあるので成功させたい」と山下。一歩ずつ、着実に、５人は“わぶい”グループに成長を続ける。

ＷＩＬＤ ＢＬＵＥ（わいるど・ぶるー）山下幸輝（２４）、宮武颯（２５）、鈴川直弥（２２）、池田優斗（２０）、鈴陽向（２０）の５人で２０２４年に結成。同年９月６日にデジタルシングル「ＷＩＬＤ ＢＬＵＥ」でデビュー。昨年４月から初の全国ツアーを実施。同年１０月からＡＢＣテレビで初の冠番組「ＷＩＬＤ ＢＬＵＥのわぶっていきましょう！」開始。個々のドラマ出演など活躍の場を広げている。