女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は20日、第100話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第100話は、互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽）は新しい焼き網を購入。女中を辞めると言い始める。家族の制止を振り切り、家を飛び出そうとしたその時、今度は錦織丈（杉田雷麟）の懐中時計が盗まれたと発覚し…という展開。

錦織友一（吉沢亮）からもらった大切な品。事件当時、クマは買い物、松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は散歩。犯人の可能性があるのは松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）正木清一（日高由起刀）。いずれ、丈はクマが女中を辞める必要はないと力説した。

丈は正木に懐中時計は盗まれていないと告白。クマのために嘘をついたのだった。

司之介とフミが再び疑心暗鬼になり、ケンカ。今度は正木が財布を盗まれたとウソをつく。全員にアリバイがあった。

そして、丈は懐中時計、正木は財布が見つかったとポケットから取り出し、一件落着。ヘブンは2人のウソを見抜き、一心不乱にペンを走らせた。

「私、ウソ嫌い。でも2人、いい嘘」「クマモトナニモナイ、ソレモウソ。ニホンジンノココロ、アリマス」

翌朝、平和な食卓が戻る。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「それで結局、焼き網はどうなったのかしら」「隙間よ」「隙間？」「誰も知らないうちに、滑り落ちちゃったみたい」「また隙間？」「この家、よく隙間に物が落ちるのよ」――。

フミが台所の隙間に箸を落とした第78回（1月21日）の見事なリフレイン。

SNS上には「（丈と正木の）猿芝居（笑）」「日本人の優しい嘘が、ニホンジンノココロが、熊本にも、どこにもあると気づかせてくれた」「ヘブンさんの創作意欲に火がついた」「おクマちゃんに笑顔が戻ったね」「ヘブンさんに怒られるおクマちゃんが、昔のおトキちゃんみたいw」「また隙間w蛇と蛙が私たちにだけ教えてくれる演出、好き」「松江の家だけじゃないんだ（笑）」「まさか隙間に落ちて取れない箸の伏線回収が焼き網とは…やはり、この朝ドラ、侮れぬ」などの声が続出。視聴者の爆笑も誘った。

八雲の著書「東の国から」は熊本時代の見聞が題材。収録作「願望成就」など“日本人の心”を描いている。

23日から第21週「カク、ノ、ヒト。」に入る。