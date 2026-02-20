■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート・女子シングル（日本時間20日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）2位で最後の五輪に挑んだ坂本花織（25・シスメックス）は、フリーで逆転を狙ったが、合計224.90点の銀メダルで集大成の五輪を終えた。

SP3位で、25年世界選手権・金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）がほぼノーミスの演技で逆転金メダル。坂本は1.89点差で惜しくも及ばなかった。また、SP首位の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）は会心のフリーで銅メダル。SP4位の千葉百音（20、木下グループ）は自己ベストの合計217.88点をマークし、4位入賞を果たした。

坂本はコンビネーションジャンプのミスがあり、演技後は笑顔なく。キス・アンド・クライに向かう途中、ともに歩んできた中野コーチと抱き合い、涙が溢れた。表彰式では時折笑顔を見せるも、頂点まであと一歩。記念撮影では涙が止まらず。

インタビューに応じた坂本は「力が最後まで100%出し切れなかったのがすごく悔しいんですけど、でも、これだけ悔しい思いをしても銀メダルを取れたことがすごく何か今までの頑張りが実ったのかな」と涙ながらに語った。

「正直やっぱりここで完璧に決めたかったっていう気持ちが強かったので、その出来なかった分が、優勝逃してしまった点数分だったので、もうそれがもうすごく苦しくて、もう涙が出ました」と率直な思いを打ち明けた。

最高の結果には届かなかったが、前回の銅を超える銀メダル。改めて今大会を振り返り「（前回は）本当に奇跡のような銅メダルから、これだけ銀メダルですごく悔しいって思えるくらい成長したのかなと思うので、この4年間、本当に頑張ってきてよかった」と自身を称え、「団体戦から充実したオリンピックを過ごせて、本当にやりがいしかなかったオリンピックだなと。目標にしてた団体個人ともに銀以上は何とかギリギリできたので、そこは目標達成として、自分を褒めたいかなと思います」と話し、集大成の五輪の演技を終えた。

【女子シングル結果（合計点）】

金）アリサ・リウ（米国）226.79点

銀）坂本花織 224.90点

銅）中井亜美 219.16点

4）千葉百音 217.88点