フォローを意識するとアプローチの精度が上がる！人気コーチがレッスン
今回は、目澤氏によるアプローチの精度を上げるためのレッスンをご紹介します！
フォローで胸を回すこと集中！
ボールがイメージより強く、低く出ている場合や、浮いたライでフェースの上めに当たってしまうような不調時は、入射角をゆるやかにすると調子が上向いてきます。
手首のコックを抑えてボールを横から払い打つイメージをもちたいので、フォローで胸が目標方向を向くまでしっかり体を回しましょう。バックスイングで体を回そうとするとスエーしたり、大振りになってゆるみやすいので、意識するのはフォロー側だけ。体を回す以外に、ヘッドを走らせたり、フェースを返す感覚は不要です。
番手を上げて転がすイメージをもつと、自然とイメージが整いやすいと思います。
フィニッシュで胸が目標方向を向くらいしっかり体を回すことで自然と体主体のスイングになり、入射角をゆるやかにすることができる
手首を大きく使ってスイングすると入射角が鋭角になりやすいので注意
ノーコックのイメージで横からボールをヒットする
手首のコックは使わず、左肩からヘッドまでの形はアドレス時の状態を保ったまま振る。ボールを横からヒットする感覚で打とう
小さいバックスイングでもフォローはしっかり回す
バックスイングはあまり意識せず、フォロー方向に体を回すことに専念すると、バックスイングも自然とスムーズになる
ボールは真ん中手首は自然に
ボール位置はスタンスの真ん中でOK。手首の角度は自然でいいが、ハンドダウンになりすぎないように注意
フェースターンを抑えて体で振る
体が止まるとヘッドが走りフェースも返りやすい（×）。手元もヘッドも体の正面に保ったまま体だけ動かす（○）
編集部コメント
グリーンまわりでピンをオーバーすること、よくあります。それを防ぐためにフォローで「胸が目標を向くまで回す」「腕とクラブを一直線にする」というのはイメージも実践もしやすく、アプローチを体で振りつつ、ヘッドの入射角をゆるやかにすることができました。
いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。
目澤秀憲
●めざわ・ひでのり／1991年生まれ、東京都出身。日大ゴルフ部を卒業後、指導者の道へ。アジア人初のマスターズ制覇を支えたコーチとしてブレイク。現在も永峰咲希、櫻井心那など多くのトッププロを指導する。