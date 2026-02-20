·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ö¤¬¡Ä¡ÖÌµÃÇÃó¼Ö¡×¤òÅ±µî¤¹¤ëÊýË¡¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
½êÍ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤äÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢ÌµÃÇÃó¼Ö¤ò¤µ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌµÃÇÃó¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆþµï¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Â®¤ä¤«¤ËÁá¤¯²ò·è¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë½êÍÃÏ¤ËÌµÃÇÃó¼Ö¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶¿å¾ÇîÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½êÍ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÌµÃÇÃó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
¼«¸Ê½êÍ¤ÎÃæ¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÄÂÂß¤·¤Æ¤¤¤ë·úÊª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢·úÊª¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«¸Ê½êÍ¤ÎÅÚÃÏ¤ËÆþµï¼ÔÍÑ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ëÆþµï¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½»µï¤ÎÄÂÎÁ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÍÎÁ¤ÇÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢£Á¤µ¤ó¤ÏÆþµï¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¼Ú¤ê¤¿Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¼«Æ°¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬Ãó¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡££Á¤µ¤ó¤¬³ºÅö¤¹¤ëÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ÀÌó¼ÖÎ¾¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¤¬Ãó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö´Æ»ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼«¤é¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¾¡¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¡¼ê¤ËÅ±µî¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î½êÍ¼ÔËô¤Ï¼Ú¼çÅù¤Î¸¢Íø¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½Åù¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤¤Ë¤è¤é¤º¡¢¼«¤é¶È¼Ô¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤ò¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¼«ÎÏµßºÑ¤Î¶Ø»ß¤Î¸¶Â§¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ë¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¢Íø¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«ÎÏµßºÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«ÎÏµßºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÈ½Îã
ºÇ¹âºÛ¾¼ÏÂ40Ç¯12·î7ÆüÈ½·è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«ÎÏµßºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤ÆË¡¤Î¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ë¡Î§¤ËÄê¤á¤ë¼êÂ³¤Ë¤è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¸¢Íø¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãË¡¤Ê¿¯³²¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½Ëô¤ÏÃø¤·¤¯º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶ÛµÞ¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¤¬Â¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤Î¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢Îã³°Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£
¢¨1¡¡ºÇ¹âºÛ¾¼ÏÂ40Ç¯12·î7ÆüÈ½·è¡Ê¾¼ÏÂ38Ç¯(¥ª)Âè1236¹æ¡Ë
¼ÂºÝ¡¢²¼µéºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëÂçÎÌ¤ÎÆþµï¼Ô¤Î²ÙÊª¤òÌµÃÇ¤ÇÅ±µî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¼«¤éÆþµï¼Ô¤Î¾µÂú¤Ê¤¯²ÙÊª¤òÅ±µî¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¢¨2¡£
¢¨2¡¡²£ÉÍÃÏÊýºÛÈ½½ê¾¼ÏÂ63Ç¯2·î4ÆüÈ½·è
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¶¦ÍÑÉôÊ¬¤¿¤ëËÜ·ïÆ°»ºÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¶¹ð¤éÂ¦¤Ë¤è¤ë°ãË¡¤Ê»ÈÍÑ¾õÂÖ¡¢¤³¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÅÂ¥¤Ê¤¤¤··Ù¹ð¤ò½Å¤Í¤¿Èï¹ð¤Î¹Ô°ÙÂÖÍÍµÚ¤Ó±¦·Ù¹ð¸å¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÂÐ¾ÝÊª·ï¤Î²ÁÃÍ¤ÎË³¤·¤µ¤ÈÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤µÅù¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ë¤è¤ëËÜ·ï»ýµî¹Ô°Ù¤Ï¼«ÎÏµßºÑ¶Ø»ß¤Î¸¶Â§¤Ë·Á¼°Åª¤Ë¤ÏÈ¿¤¹¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾åµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ãË¡À¤ò·ç¤¯¤È²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¡×
¤ÈÈ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¼«ÎÏµßºÑ¶Ø»ß¤Î¸¶Â§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë´Õ¤ß¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê°ãË¡À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«ÎÏµßºÑ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«ÎÏµßºÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«ÎÏµßºÑ¤Î¸¶Â§¤ÎÎã³°¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤·¡¢¼«¤éÌµÃÇÃó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤òÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÌµÃÇÃó¼Ö¡×¤òÅ±µî¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÄÂÐ½èË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
¤Ç¤Ï¡¢ÌµÃÇÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤òÅ±µî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1¡¥¼ÖÎ¾¤Î½êÍ¼Ô¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ã¯¤¬¼ÖÎ¾¤Î½êÍ¼Ô¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¼Ô¡Ê°Ê²¼¡Ö¼ÖÎ¾½êÍ¼ÔÅù¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÆÃÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Ï¡¢±¿Í¢¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ºÅö¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î¼«Æ°¼ÖÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÎÊ¸»ú¡¦¿ô»ú¤È¼ÖÂæÈÖ¹æ²¼7·å¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿»ö¹àÅù¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸òÉÕÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ï»äÍÃÏÆâ¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤Î¤ß¤Ç¾È²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÉÕÀÁµá¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¡¢¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¡¢¡ÖÊüÃÖ´ü´Ö¡×¡¢¡ÖÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Î¦±¿¶É¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥·Ù¹ðÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë
¼ÖÎ¾½êÍ¼ÔÅù¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¼ÖÎ¾½êÍ¼ÔÅù¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÂ¨»þÅ±µîµÚ¤ÓÌµÃÇÃó¼Ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ë·Ù¹ðÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ë´Õ¤ß¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢·Ù¹ðÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·Ù¹ðÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ©¾Ú¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡¥Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¤È¤ë
·Ù¹ðÊ¸¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ê¤ÉÇ¤°Õ¤Ç¤Î²ò·è¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÌµÃÇÃó¼Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿´ü´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿Â»³²Çå½þ¤ÎÀÁµá¤ª¤è¤Ó¢Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌÀÅÏ¤·ÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤Î¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤·¤¿¼ÖÎ¾½êÍ¼ÔÅù¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤ËÅö³º¼ÖÎ¾¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì±»öÊÝÁ´Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÀêÍ°ÜÅ¾¶Ø»ß¤Î²¾½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡¥°ãÌó¶â¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÌµÃÇÃó¼Ö È³¶â1Ëü±ß¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î´ÇÈÄ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤«¤éÈ³¶â¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ÌµÃÇÃó¼Ö¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
°Ê¾å¤ÎÌµÃÇÃó¼ÖÂÐºö¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÖÎ¾¤Î½êÍ¼Ô¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Í¢¶É¤ÇÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¼«¿È¤¬¼êÂ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù¹ðÊ¸¤ÎÁ÷ÉÕ¤äË¡Åª¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¶¿å ¾Çî
MS¤ß¤Ê¤ÈÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î