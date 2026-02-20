『ばけばけ』第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の各回あらすじを振り返る。
■第96回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の熊本での新生活が始まった。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、松江からついて来た丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）、永見（大西信満）に、新たに女中のクマ（夏目透羽）を加え、松野家は大所帯に。充実した新天地での新生活かと思いきや、トキとフミははじめての女中との生活に戸惑いを隠せない。ヘブンもまた、熊本での生活に違和感を抱えている。
■第97回のあらすじ
熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げていた。一方、司之介（岡部たかし）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。
■第98回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の意向で、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。ある日、トキ（高石あかり）は偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。
■第99回のあらすじ
朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった！？正木（日高由起人）の発言により、犯人探しが始まってしまう。トキ（高石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）、家族の一同は正木の推理を聞くことに。みなの注目の中、正木は一人一人の動機を推察していく。はじめは冗談と笑っていた一同も次第に互いに互いを疑いはじめてしまう。いったい、誰が焼き網を隠したのか？
■第100回のあらすじ
いまだ焼き網も犯人も見つからない。互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽）は女中を辞めると言い出す。必死になだめるトキ（高石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）たちの静止も振り切り、家を飛び出そうとするクマ。その時、丈（杉田雷麟）の懐中時計が今度は盗まれたと発覚する。しかし、事件当時クマにはアリバイがあることが発覚し、犯人捜しは混迷を極める。
