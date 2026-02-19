BACK-ON¡¢¥¢¥Ë¥½¥óÇû¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÛ¿®EP¡ÖANIMANIA¡×¤è¤ê¡ÖGuess Who Is Back¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
º£¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ BACK-ON¤¬¡¢¥¢¥Ë¥½¥óÇû¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÛ¿®EP¡ÖANIMANIA¡×4¶Ê¤ò2026Ç¯4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÆâ¤Î1¶Ê¡ÖGuess Who Is Back¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2018Ç¯8·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¡ÖGuess Who Is Back¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏBACK-ON¼«¿È¤¬Äó¶¡¤·¤¿¶Ê¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥é¥Ã¥×¤Î´ËµÞ¤È¥é¥¦¥É¤Ê¥ê¥Õ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖGuess Who Is Back¡×¤ÎLyric Video¤âYouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥½¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Èà¤é¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤Þ¤¿º£ºî¤ÈÏ¢ÁÛ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö´ë²è¤â´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¼çÂê²Î³Ú¶Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Digital EP
¡ÖANIMANIA¡×
ÇÛ¿®Æü¡¨2026Ç¯4·î1Æü
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://BACK-ON.lnk.to/ANIMANIA
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01. PRIDE¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§HIGH and MIGHTY COLOR¡Ë
02. Guess Who Is Back¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ë
03. HANDS UP!¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¿·Î¤¹¨ÂÀ¡Ë
04. GO!!!¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§FLOW¡Ë
Àè¹ÔÇÛ¿®
¡ÖGuess Who Is Back¡×
ÇÛ¿®Ãæ
3·î11ÆüÇÛ¿®³«»Ï
¡ÖHANDS UP!¡×
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-¡×
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)ÂçºåANIMA
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)Ì¾¸Å²°SPADE BOX
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)Åìµþ Veats Shibuya
¥Á¥±¥Ã¥È
https://eplus.jp/back-on/
¡ÆÃÅµÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï7,500
¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \5,000
£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(³ØÀ¸³ä) \2,500
¢¨Á´¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯Âå
¢¨¼«¿È¤Î¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ë³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó³Ú¶Ê¤Î ¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
BACK-ON¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.back-on.com/