日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3745（-29.0 -0.77%）
ホンダ 1567（-14.5 -0.92%）
三菱ＵＦＪ 2985（-24 -0.80%）
みずほＦＧ 7223（-84 -1.15%）
三井住友ＦＧ 6045（-84 -1.37%）
東京海上 6386（-35 -0.55%）
ＮＴＴ 152（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2626（-15 -0.57%）
ソフトバンク 212（-1.4 -0.66%）
伊藤忠 2255（-12 -0.53%）
三菱商 5088（+111 +2.23%）
三井物 5546（-47 -0.84%）
武田 5784（-31 -0.53%）
第一三共 2918（-23 -0.78%）
信越化 5701（-44 -0.77%）
日立 4967（-25 -0.50%）
ソニーＧ 3449（+4 +0.12%）
三菱電 5680（-51 -0.89%）
ダイキン 19839（-141 -0.71%）
三菱重 4882（-70 -1.41%）
村田製 3701（+35 +0.95%）
東エレク 44116（-514 -1.15%）
ＨＯＹＡ 27424（-176 -0.64%）
ＪＴ 5939（-33 -0.55%）
セブン＆アイ 2272（-16.5 -0.72%）
ファストリ 67142（-538 -0.79%）
リクルート 6223（-114 -1.80%）
任天堂 8586（-32 -0.37%）
ソフトバンクＧ 4435（-5 -0.11%）
キーエンス（普通株） 60252（+32 +0.05%）
