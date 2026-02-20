日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3745（-29.0　-0.77%）
ホンダ　1567（-14.5　-0.92%）
三菱ＵＦＪ　2985（-24　-0.80%）
みずほＦＧ　7223（-84　-1.15%）
三井住友ＦＧ　6045（-84　-1.37%）
東京海上　6386（-35　-0.55%）
ＮＴＴ　152（-0.5　-0.33%）
ＫＤＤＩ　2626（-15　-0.57%）
ソフトバンク　212（-1.4　-0.66%）
伊藤忠　2255（-12　-0.53%）
三菱商　5088（+111　+2.23%）
三井物　5546（-47　-0.84%）
武田　5784（-31　-0.53%）
第一三共　2918（-23　-0.78%）
信越化　5701（-44　-0.77%）
日立　4967（-25　-0.50%）
ソニーＧ　3449（+4　+0.12%）
三菱電　5680（-51　-0.89%）
ダイキン　19839（-141　-0.71%）
三菱重　4882（-70　-1.41%）
村田製　3701（+35　+0.95%）
東エレク　44116（-514　-1.15%）
ＨＯＹＡ　27424（-176　-0.64%）
ＪＴ　5939（-33　-0.55%）
セブン＆アイ　2272（-16.5　-0.72%）
ファストリ　67142（-538　-0.79%）
リクルート　6223（-114　-1.80%）
任天堂　8586（-32　-0.37%）
ソフトバンクＧ　4435（-5　-0.11%）
キーエンス（普通株）　60252（+32　+0.05%）