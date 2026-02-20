東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.01　高値155.34　安値154.54

156.19　ハイブレイク
155.76　抵抗2
155.39　抵抗1
154.96　ピボット
154.59　支持1
154.16　支持2
153.79　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1773　高値1.1808　安値1.1742

1.1873　ハイブレイク
1.1840　抵抗2
1.1807　抵抗1
1.1774　ピボット
1.1741　支持1
1.1708　支持2
1.1675　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3465　高値1.3517　安値1.3434

1.3593　ハイブレイク
1.3555　抵抗2
1.3510　抵抗1
1.3472　ピボット
1.3427　支持1
1.3389　支持2
1.3344　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7750　高値0.7763　安値0.7720

0.7812　ハイブレイク
0.7787　抵抗2
0.7769　抵抗1
0.7744　ピボット
0.7726　支持1
0.7701　支持2
0.7683　ローブレイク