東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.01 高値155.34 安値154.54
156.19 ハイブレイク
155.76 抵抗2
155.39 抵抗1
154.96 ピボット
154.59 支持1
154.16 支持2
153.79 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1773 高値1.1808 安値1.1742
1.1873 ハイブレイク
1.1840 抵抗2
1.1807 抵抗1
1.1774 ピボット
1.1741 支持1
1.1708 支持2
1.1675 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3465 高値1.3517 安値1.3434
1.3593 ハイブレイク
1.3555 抵抗2
1.3510 抵抗1
1.3472 ピボット
1.3427 支持1
1.3389 支持2
1.3344 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7750 高値0.7763 安値0.7720
0.7812 ハイブレイク
0.7787 抵抗2
0.7769 抵抗1
0.7744 ピボット
0.7726 支持1
0.7701 支持2
0.7683 ローブレイク
