◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。

坂本は演技後、やりきれない表情を見せつつ、観客に熱く感謝した。ただ、二人三脚で歩んできた中野園子コーチに「頑張ったよ」と抱きしめられると、涙があふれた。

中野コーチは「いろんな意味で強い選手になった。期待を背負ってこれだけの失敗で済ませられた」。前回北京五輪を思い返し「銅メダルをもらったときはうれしかった。銀メダルもらって残念なのはぜいたく」と心を込めて話した。

◆坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。１８年四大陸選手権優勝。全日本選手権は２５年に５連覇。世界選手権は２２〜２４年に３連覇。２６年ミラノ・コルティナ五輪は日本女子で史上初めて３大会連続五輪出場。１５９センチ。