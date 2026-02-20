ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、アリゾナ州グレンデールでのキャンプで、今キャンプ２度目のライブＢＰ（実戦形式の練習）登板をした。

フリーマン、ロハスら主力も相手に計６人と対戦して２８球を投げ、安打性の当たりはなし。最速９９マイル（約１５９キロ）をマークして、２三振も奪った。ＷＢＣには出場せずにドジャースでの調整に専念し、先発ローテ入りを目指す右腕が、順調な仕上がりぶりを見せた。

ドジャースなどで通算２０４勝を誇り、１９８８年にはサイ・ヤング賞にも輝いた６７歳のレジェンド、ハーシュハイザー氏はこの日の朗希の投球を見学。メジャー２年目を迎える朗希について「昨年彼がプレーオフで成し遂げたこと、そしてこれまで経験したことのない役割（リリーフ）を担ったことは大きな成果だった。ドジャースとして少し厳しいスタートを切り、それから少し成長し、また少し転び、そして解決策を見出して最大の舞台でパフォーマンスを発揮したことは、彼の人間性を示す素晴らしい出来事だった。だから、彼は大きく成長したと思う。それは彼のキャリアにおいて本当に助けになるだろう」と飛躍へ期待を込めていた。