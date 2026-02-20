「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場でＳＰ４位だった千葉百音（２０）＝木下グループ＝はフリー１４３・８８点、合計自己ベストとなる２１７・８８点をマークし、４位となった。表彰台を逃し、涙がこぼれた。

最終順位の確定前には、坂本花織から優しく抱擁され、涙する様子も。中井亜美の演技が終わり４位が確定すると、うつむいて退場した。

逆転での表彰台はならず。「表彰台３人は心から祝福したい。素晴らしい演技だった。届かなかったのは自分の力量。ショート、フリーはいい出来だったので、その感覚を忘れずに次につなげていきたい」と言葉を絞り出した。

フリーでは冒頭に３回転フリップ−３回転トーループに成功。続く３回転ループ、３回転サルコー、ダブルアクセルも軽やかに決めていった。後半も３回転ルッツからダブルアクセルのシークエンス、３回転ルッツからの３連続ジャンプもなんとか決めると、最後の３回転フリップも成功。最後までしっとりと演じ切り、演技後は笑顔を浮かべた。

内容には納得も、結果には満足できず。「全力を出し切って届かないのは初めてというか、言い表しずらい悔しさ。いろんな感情があって、花織ちゃんも同じで言葉よりも先に涙が出てきた。悔しさというか、これは世界選手権で出し切るしかない」と先を見据えた。

◆千葉百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身。東北高を経て、２４年に早大進学。４歳で競技を始め、２３年５月に練習拠点を京都に移し、現在は木下グループ所属。同年の全日本選手権２位。２４年四大陸選手権優勝。同年のＧＰファイナル２位。今年はＧＰシリーズ２連勝も、ファイナルは５位。趣味は読書と刺しゅう。１５６センチ。