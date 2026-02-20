◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で高いレベルの演技を披露した。フリーは140.45点をマークして合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳298日でのメダル獲得で、2010年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の19歳153日の日本女子フィギュアスケート最年少記録を更新した。

日本フィギュア史上最年少メダル獲得で終えた初の五輪舞台。表彰台終了後のインタビューで「本当に今回の初めてのオリンピックは凄く楽しめましたし、本当に夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのに、こうやってメダルも取れて本当にもう夢が叶った気分です」と振り返った。

坂本花織が今季限りでの引退を表明しており、4年後の五輪ではエースとして期待されるのは間違いなく「これからまだ競技人生が長いと思うんですけど、次のオリンピックもまた帰ってこれるようにもっともっと頑張らないといけないところもたくさんあると思うので、しっかりと頑張って、またこれよりもっといい景色が見れるように頑張りたいです」と誓った。

さらに「花織ちゃんのようにあと2回出られる年齢だと思う。花織ちゃんのようにあと2回五輪に出られるように頑張りたい」と目標を掲げた。