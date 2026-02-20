SUNG HAN BIN、KCONアンバサダー就任「思い出の新たな1ページを作れるよう最善を」 『KCON JAPAN』ZEROBASEONE出演決定
ZEROBASEONEのSUNG HAN BINが、世界最大級のK-POP Fan & Artist Festival『KCON』のグローバルアンバサダーに就任したことが20日、発表された。
【個別カット】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE
初代『KCON』グローバルアンバサダーには、ZEROBASEONEのSUNG HAN BINが抜てきされた。グローバルアンバサダーは、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国の文化全般とグローバルトレンドを体感できるフェスティバル『KCON』のアイデンティティとコアバリューを伝える役割を担う。
SUNG HAN BINは、今年の『KCON』を代表し、5月8日から10日まで千葉で開催される『KCON JAPAN 2026』を皮切りに、8月14日から16日までアメリカのロサンゼルスで開催される『KCON LA 2026』まで歩みを共にする。SUNG HAN BINは、世界中のK-POPファンとアーティストが作り上げるフェスティバル『KCON』の多彩な魅力を全世界に発信していく予定。これまでMnet『M COUNTDOWN』をはじめ、さまざまな番組や授賞式でMCとして安定した進行力を見せてきたSUNG HAN BINは、アンバサダーとしての活躍も期待されている。
また、『KCON JAPAN 2026』のアーティストラインナップに、ZEROBASEONEが追加発表された。26年に新たな歴史を刻むZEROBASEONEの参加が決定した。
『KCON』初のアンバサダーに就任したSUNG HAN BINは、「KCONはZEROBASEONEがグローバルファンの皆さんに初めてステージをお見せした、人生の転換点のひとつです」とし、「ZEROBASEONEの誕生を告げたKCONの初代アンバサダーになることができ、感謝しています。世代や好みを越えて、韓国の文化とグローバルトレンドを共に体験し分かち合いながら、思い出の新たな1ページを作れるよう最善を尽くします」と抱負を語った。
