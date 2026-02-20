米スポーツ専門サイト「スコア」は、ヤンキースの内野手で昨季31本塁打、31盗塁を記録したジャズ・チザム内野手（28）が、2024年に大谷翔平が達成したシーズン50本塁打＆50盗塁という大記録に挑戦できるだけの力が自分にはあると信じていると語ったと報じた。

チザムはさらに、MVP、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞の獲得も視野に入れている。「キャップ（アーロン・ジャッジ）に聞いてみなよ。現実的に考えよう。俺にはそのための道具が全部そろっている。スピード、パワー、選球眼、打席での視野、守備力。10WARシーズンを積み上げられる要素は全て持っている」と語った。

これまでファングラフス版WARで4.4を超えたシーズンはないが、守備を改善すれば数字は一気に跳ね上がると考えている。昨季は二塁手としてリーグ最多の失策を記録した。「こう考えてみてほしい。もし（二塁で）あの9個のボールを投げ損なっていなければ、守備評価は下がらない。エラーがあるから評価が下がるんだ。俺は二塁手の中でも、ほとんどの打球に誰よりもよく追いついている。あとは、もっと集中するだけだ」と説明した。

今オフにフリーエージェントとなるチザムは、昨季、打率.242、出塁率.332、長打率.481を記録し、112安打、75得点を挙げている。前人未到の「50本塁打＆50盗塁」を成し遂げた大谷翔平の背中を追い、史上2人目の快挙に挑む。チザムにとって真価が問われるシーズンが始まろうとしている。