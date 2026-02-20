織田信成、五輪で“号泣”の真相を16年越しに激白！演技中断に至った決断の全貌

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

本日2月20日（金）深夜の同番組では、ミラノ・コルティナ五輪に日本中が沸くなか、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）が登場。

今だから話せる五輪の舞台裏に隠された「衝撃のオフレコ話」が連発する。

織田信成と言えば、2010年バンクーバー五輪で靴紐が切れるというアクシデントによる演技中断と号泣が、あまりに衝撃的な出来事として記憶に残っている。

進行の宮本夢羅アナが恐る恐る切り出すと、ついに織田が口を開くことに。

するとその切り返しに、スタジオは一気に爆笑の渦に。織田が放った予想外すぎる一言とは、どんなものなのか？

さらに、織田本人が当時「しっかり説明した」にもかかわらず、スポーツ紙が「靴紐が切れた結果“号泣”」とばかり書き立て、埋もれてしまった演技中断に至った本当の理由も激白。

16年の時を経て、織田本人によって語られる決断の全貌が、当時の貴重な映像とともに明らかになる。アスリートとしてあまりにストイックすぎた織田の決断とは？

4年に一度の五輪で、いちばんの祝祭として注目を集める開会式。しかし、その華やかな舞台の裏側で、織田を襲った「あまりに過酷な状況」も披露され、スタジオの面々は仰天する。

一方、平昌五輪に出場した山口が語る開会式の思い出に、織田が「え、嘘でしょ！」と絶句するほど、その待遇における顕著な落差が判明。わずか8年で劇的に変わった五輪の舞台裏とは？

平昌五輪＆北京五輪で、キャスターとして松岡修造と共演した経験がある織田。同じ控え室で過ごして気づいた、松岡の意外すぎる一面を明かして近藤＆宮本を驚かせる。

テレビの画面越しでは伝わらない、レジェンド・アスリートにして唯一無二の名スポーツキャスターがオフの場面で、プロ魂を貫く姿勢とは？ また、北京五輪でキャスターを務めた際に松岡と共演した山口も本音を暴露する。

さらに近藤からは「選手とキャスター、どっちの立場が緊張しますか？」という禁断の質問も投げかけられる。織田＆山口の気になる答えとは？