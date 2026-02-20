高嶋ちさ子が“今年こそ超えたい”と決意したもの　悔しくて練習を…最近の変わった出来事を告白

2月20日（金）放送の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”があみだくじで心理戦を繰り広げる。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回は、「並んででも食べたい！激レア限定大行列グルメ」と銘打った企画が登場する。

日本全国、出会えたらラッキーな激レア限定大行列グルメを番組が厳選。今回紹介するのは、「雪の中でも信じられない大行列！日曜祝日限定の絶品極太ラーメン」「揚げたては月2回だけ！タコの旨味が溢れる大行列唐揚げ」という超レア絶品グルメだ。

それぞれ誰が食べられるかを決めるのは、過去にも大波乱を巻き起こしてきた“あみだくじ”。くじ引き直前、3人が思い思いの横線を加えていくが、一茂が掟破りの線を入れてスタジオは大混乱。はたして食事権は誰の手に？

さらに、「1週間に一度だけ焼きあがる！しっとり爽やかピスタチオケーキ」という激レア限定グルメをめぐっても3人があみだくじで激突する。

またしても一茂が加えた横線によりあみだくじが迷走し、前代未聞の事態が発生することに。

このほか番組では、“最近あった、変わった出来事”をテーマにザワつくトリオが語り合う場面も。

良純はジョギングしていたらタモリに会ったという驚きのエピソードを明かす。一茂は、新幹線の車内で大女優と遭遇したときの仰天秘話を打ち明ける。

また、ちさ子は胃カメラ体験談を告白する。鎮静剤を打たれて意識が遠のいていく感覚が好きだというちさ子は毎年、「10数えてください」といわれて6くらいで寝落ちしてしまうのが悔しく、今年こそ10を超えたいと決意。

鎮静剤を打たれても眠らない練習を積んだと話すが…。