110円中とろ、ひな祭りスイーツ...くら寿司の最新フェアで食べるべき5選《2月20日開始》

回転寿司チェーンのくら寿司では、2026年2月20日からひな祭りにぴったりの「いなりちらし」と「春色ひなロール」を販売します。また、同日から本マグロなどを楽しめる「極上まぐろ」フェアを開催。どちらも、期間・数量限定です。

3色のひな餅をイメージしたスイーツ

ひな祭りの華やかな雰囲気にぴったりのメニューが登場します。

・いなりちらし

ひな祭りの定番メニューであるちらし寿司が、ひとりでも手軽に食べられる価格とサイズになって登場。マグロ、エビ、小柱とシャリをギュッと油揚げに詰め込んでいます。さらにイクラと枝豆をトッピング。食べ応えもバッチリです。

価格は240円。販売期間は2月20から3月5日までです。

・春色ひなロール

「春色ひなロール」はひな壇に飾られる3色のひな餅をイメージしたスイーツです。緑色の生地でピンクのストロベリークリームを巻き、白色のホワイトチョコとベリーソースをトッピングしています。

価格は380円。販売期間は2月20から3月5日までです。持ち帰りはできません。

また、同日から開催する「極上まぐろフェア」では、中トロの中でも脂乗りの良いものを厳選した「熟成 中とろ（一貫）」を110円で提供するほか、1匹から数パーセントしか取れない希少部位のハラモ部分を使った「国産天然 本まぐろとろ（一貫）」や、なめらかな舌触りの中にしっかりとマグロの旨みを感じられる「国産天然 本まぐろねぎまぐろ」などがリーズナブルな価格で提供されます。

以下は、「極上まぐろフェア」のラインアップの一例です。

・熟成 中とろ（一貫）

脂乗りの良い中トロを熟成し、旨みを最大限に引き出した、脂とマグロの旨みのバランスが絶妙な一品。

フェア期間中の特別価格は110円です。販売期間は2月20から3月1日まで。

・柚子胡椒 漬けしいら

シイラを塩締め熟成して旨みを引き出し、漬けダレにつけることで、もっちりとした食感に仕上げています。柚子胡椒がピリッと効いています。

価格は115円。販売期間は2月20から3月1日までです。

・【境港産】ほたるいか沖漬け

水揚げ後すぐ冷凍して鮮度を保った日本海で獲れたホタルイカを、くら寿司特製の醤油ダレにつけこんでいます。

価格は115円。販売期間は2月20から4月2日までです。

「極上まぐろフェア」で登場するほかのネタと詳細はこちらで確認できます。

一部商品は予定の数量に達し次第、販売終了します。また、「熟成 中とろ（一貫）」以外は店舗により価格は異なります。

東京バーゲンマニア編集部