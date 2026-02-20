年1回の健康診断で安心していないだろうか。その健診の直前だけ体調に気を使い、検査結果に一喜一憂しているようでは、「健康を何もわかっていない」と堀江貴文氏は喝破する。大切なのは、365日間継続してデータを測定する習慣だという。ホリエモン流「医療費を減らすための予防医療」とは？※本稿は、『予防医療How Much？ 病気のリスクをお金の価値で考えてみた』（堀江貴文/著、メディカルレビュー社）の一部を抜粋・編集したものです。

「健康診断前」のサラリーマンあるあるに

ホリエモン「何にもわかってないな」

サラリーマンの読者は会社から言われて、1年に1回の健康診断を受けているだろう。それ以外の職種の人も、多くは地方自治体が提供する定期健診や自費の人間ドックで、自分の健康状態を確認していると思う。かく言う僕も1996年に起業して以来、ずっと年1回の人間ドックを欠かしたことがない。

健康診断の日が近づくと、まわりでこんな会話を耳にすることはないだろうか。

「もうすぐ健康診断だから、体調に気をつけないと.……」

「1週間後の健康診断まで禁酒だ」

こういう言葉を聞くと、僕は「健康のことを何にもわかってないな」と思ってしまう。

大多数の人は、血圧や血糖値などの数値やAからEの総合判定に一喜一憂していると思う。そのために、直前になって、急に食事や生活習慣を改めたりするのだろうが、それは無駄でしかない。仮にそういった直前の「努力」で、健康診断の数値が少し良くなったとしても、それは残念ながらほとんど意味のないことだ。

健康診断の数値は検査当日のあなたの体の状態を示しているだけであって、それ以上に重要なのは長期間にわたる体の状態の変化なのだ。「健康診断は同じ医療機関で継続して受診してください」と言われるのは、そういった理由による。

