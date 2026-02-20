都市型音楽フェス『CENTRAL』で開催される『Echoes Baa 2026』の最終ラインナプが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

あらたな都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）から、4月4・5日に神奈川・横浜赤レンガ倉庫で行われる『Echoes Baa 2026』の最終ラインナップが発表された。

■Balming Tiger、jo0ji、星街すいせい、華乃の出演が決定

4月4日は、韓国・ソウルで結成され、世界から注目されるオルタナティブロックバンド・Balming Tigerが『Echoes Baa』初の海外アクトとして、さらに、Echoes Baa Selected ArtistとしてTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマを務めるjo0jiが出演。

4月5日には、この場でのパフォーマンスが初の「野外」ライブとなるバーチャルアイドル・星街すいせい、さらに、Echoes Baa Opening Actとして今月、Echoesへの所属を発表した華乃が出演することが決定。この発表をもって、『Echoes Baa 2026』の全出演アーティストが揃った。

なお、『Echoes Baa 2026』はじめ、Kアリーナで行われる『CENTRAL STAGE』、KT Zepp Yokohamaで行われる『CENTRAL LAB.』含めた会場別各日のチケットは現在、イープラスにて先行予約受付中。

その他、イベント詳細はオフィシャルサイトで。

■『CENTRAL』アーティストラインナップ / 日割り

＜CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜＞

04/03（金）＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26

※乃木坂46は16名前後のメンバーでの出演を予定。

04/04（土）amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨

04/05（日）ちゃんみな / HANA / 優里

＜Echoes Baa2026＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場＞

04/04（土）新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI

Echoes Baa Selected Artist:jo0ji

04/05（日）Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / 星街すいせい / MAISONdes

Echoes Baa Opening Act:華乃

＜CENTRAL LAB.@KT Zepp Yokohama＞

04/04（土）Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa

04/05（日）戸松遥 / 花澤香菜

※五十音順

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）

Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/