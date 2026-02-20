◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は惜しくも4位だった。

日本勢で最初に登場したのは千葉。フリー曲「ロミオとジュリエット」に乗り、持ち味とする最後のレイバックスピンまで観客を魅了して143.88点をマークし、合計217.88点で自己ベストを更新した。演技終了後、千葉は坂本に抱きしめられて涙がこらえきれず。一方の坂本も号泣する一幕があった。お互いに健闘をたたえ合った。

1,28点差で表彰台を逃した千葉は「全力を出し切ってもなお届かなかったっていう、初めてというか、言い表しがたい凄い複雑な悔しさはあるんですけど、まず今日は、ショートもフリーもですけど、このオリンピックの舞台でこんなに幸せというか、感謝しながら、自分らしく落ち着いて演技できたっていうのは、この先のスケートの試合だとかで、すごく生きてくる素晴らしい経験だったと思います」と振り返った。

。

坂本との号泣については「いろんな感情がごった返しになって、本当に（坂本）花織ちゃんも同じような感じで、言葉よりも先に涙が出たって感じでした」と説明。「4位だったっていうことは悔しいんですけど、でも表彰台に乗った3人の演技は本当に素晴らしいものでしたし、心から本当に称えています。なので言葉にしがたい感じですけど、悔しさというか、良かったところ悪かったところあったので、もうこれは世界選手権で晴らしきるしかないと思います」と3月の世界選手権（プラハ）でのメダルを誓った。

自分の演技については「殻を破れたところもあり、3連続のジャンプとかちょっと詰まっちゃったところが減点気味になってしまったので、そこかなとは思うんですけど、演技全体を通しての集中力だとか、その6分間練習から本番に至るまでの集中してる感じだとか、ちゃんと自分の滑りができてる感じとかは凄くいい感覚だったので、世界選手権以降の試合にしっかり生かしていきたいなと思います」とコメント。今後に関しては「全エレメンツにおいてもっと最強になっていきたいです」と話し、4年後の五輪について問われると「4年後誰がどうなってるかっていうのは誰にも分からないことなので言い表すことはできないんですけど、本当に1年1年、1日1日、上に上がっていけるように、また頑張っていきたいと思います。世界選手権、まずは頑張りま」と答えた。