フィギュアスケート女子シングルで銀メダルの坂本花織選手と銅メダルの中井亜美選手(写真：ロイター/アフロ)

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会14日目となる19日を終えて、24個目のメダルを積み上げています。

フィギュアスケート女子シングルでは、フリースケーティングが行われ、今季限りで引退を表明している坂本花織選手が銀メダルで有終の美。17歳で初出場の中井亜美選手がショートプログラムに続き、トリプルアクセルを決めるなど、銅メダルをつかみました。日本女子フィギュアスケートでダブル表彰台は初の快挙。フィギュアスケートは男女、団体合わせて6個目のメダルです。

これで日本は金5、銀7、銅12となり、すでに過去最多を更新しているメダル数は24個となりました。メダル総数はトップのノルウェーの34個、2位アメリカの27個、3位イタリアの26個に続いて、世界4位の数字です。

〈ここまでの日本のメダル〉
◆スキージャンプ
男子ノーマルヒル　二階堂蓮：銅メダル
男子ラージヒル　二階堂蓮：銀メダル
女子ノーマルヒル　丸山希：銅メダル
混合団体：銅メダル

◆スノーボード
男子ビッグエア　木村葵来：金メダル、木俣椋真：銀メダル
女子ビッグエア　村瀬心椛：金メダル
男子スロープスタイル　長谷川帝勝：銀メダル
女子スロープスタイル　深田茉莉：金メダル、村瀬心椛：銅メダル
男子ハーフパイプ　戸塚優斗：金メダル、山田琉聖：銅メダル
女子ハーフパイプ　小野光希：銅メダル

◆スピードスケート
女子500m　郄木美帆：銅メダル
女子1000m　郄木美帆：銅メダル
女子団体パシュート：銅メダル

◆フリースタイルスキー
男子モーグル　堀島行真：銅メダル
男子デュアルモーグル　堀島行真：銀メダル

◆フィギュアスケート
男子シングル 　鍵山優真：銀メダル、佐藤駿：銅メダル
女子シングル　坂本花織：銀メダル、中井亜美：銅メダル
ペア　三浦璃来/木原龍一：金メダル
団体：銀メダル