今季にかける意気込みは、過去2年とは比べものにならないものがある。トヨタ自動車は24年日本選手権の優勝に貢献するなどエースとして投手陣を支えていた増居翔太投手（25）が、昨秋のドラフト会議でヤクルトに指名され入団。一年後輩で、入社3年目を迎える後藤凌寿投手（24）がさらなる躍進を誓った。

「去年まで主戦で投げていた増居さんが抜けたことで、自分が先発として、柱として投げたい気持ちが強くあります」

増居の抜けた穴を埋めるべく、自らに二つのテーマを課している。昨季は制球のばらつきから好不調の波が激しかったため、一つは投球フォームの再現性を高めること。練習終了後に米国仕込みのアーモリードリルを7〜8種類こなすのが新たな日課となった。さらに、キャッチボール、遠投では低く強い軌道で投げることを徹底。一球一球丁寧に、きれいな縦回転を意識する。

「自分の持ち味は真っすぐ。落ちる球でも空振りを取れるようになれば、もっと楽にピッチングができると思っています」

もう一つのテーマが、昨秋から習得に励んできたスプリットの精度を高めることだ。最速155キロを誇る直球に加え、スライダー、カットボールで一躍注目されたのが新人だった24年の日本選手権。ドラフト解禁となる昨季は春先まで球速アップを追い求めたこともあり苦しんだが、「（球速は）強みではありますが、そこにこだわりすぎてもダメ。バランス良い投球がメインです」と成長を感じさせる。新球として取り組むスプリットも現段階での手応えは上々。完全にマスターできれば投球の幅は確実に広がり、再びドラフト戦線を賑わせる存在になりそうだ。

「走ることに関しても、今まで以上に頑張っています。すぐに結果に結びつくものではありませんが、自分が苦しい局面に立たされたとき助けてくれる。メンタルもそうですし、自信にもなるのかなと思います」

愛知県豊田市内の野球部グラウンドでは、後藤が短距離、中距離、長距離のメニューを黙々と走る姿がある。昨季は2大大会とも早期敗退した中、自身も登板は日本選手権での1イニングのみに終わった。このままでは終われないという思いもまた、突き動かされる原動力の一つだ。

「昨年は自分としてもなかなか結果を出せない1年だった。今年は日本一を奪還する。その中に自分も入って、チームを勝たせて、都市対抗で優勝したい」

この手で、トヨタ自動車を強くしてみせる――。一言一句から、その思いが確かに伝わってきた。