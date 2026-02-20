スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手が、試合から一夜明けてインタビューに応じました。

現地7日に行われたビッグエアでは、1回目で71.75点を記録しますが、2回目16.00点、3回目28.75点と連続で転倒して全体11位に終わった長谷川選手。

しかし、現地18日のスロープスタイルでは、決勝1回目で長谷川選手は予選と構成を変え、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」を記録しました。大きくガッツポーズをし、1回目終了時点で2位につけました。2回目、3回目は得点が伸びずも、そのまま結果が決まり、悲願のメダルを手にしました。

実は今大会、「体調不良から始まったオリンピック」と明かし、「今思い返すと尻上がりなオリンピックだったかなと思いますが、ビッグエアでも合わせきれず結果が出せなくて、でもそこでも諦めずに『今度はスロープだぞ』と切り替えて、毎日滑り続けて自分のコンディションを万全の体制で持っていった。日本人初の銀メダル、スロープスタイルでメダルを取れたことは本当にうれしく思うし、うれしいと同時にちょっとほっとしたという気持ちもあります」と笑顔を見せます。

練習のしすぎからくる疲労でオリンピック前に左膝の半月板損傷をしたという長谷川選手。「最初は些細な違和感程度のものでしたが、中国の第1戦のワールドカップ(昨年11月)の決勝のあとに痛みが強くなってしまって、膝曲げるのも痛いし、歩くのも困難な状態で、帰国して病院行ったのですが、そこで半月板損傷だねっていわれて、水もたまっているから休む時間が必要だねとも」と万全の状態でなかったといいます。

それでも、長谷川選手は希望を持ち続け、「それでもやるべきことはやろうと思ったので、諦めずにやってきたことが報われて、スノーボーダーとして大事なスロープスタイルでメダルを取れたのは本当にうれしく思います」と語りました。

体調が万全ではない中でもベストを出し切ったオリンピック、長谷川選手は「結構、首の皮一枚でここまでやってきたのですが、それでも諦めずに今自分の出せる最大限のことをすべきだなと思ったので、しっかり覚悟を持ってやるべきだなとも思って臨んだ大会だったので、覚悟と努力が報われてすごくうれしいなと思います」と達成感に満ちた笑顔で振り返りました。