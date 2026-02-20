松本まりか“詩織”の親友が殺人犯？『元科捜研の主婦』第6話【あらすじ】
テレビ東京で20日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の第6話が放送される。
【場面写真】カッコいい！手袋をはめる横山裕
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
第6話では、詩織の親友が殺人犯に？詩織は、美容系メーカーに勤める大学時代の同級生・由利（黒川智花）と再会する。由利の娘・真紀（前田花）と亮介もすっかり仲良しになる。
そんな時、由利は社長の西条（田中幸太朗）に呼び出され、急いで会社へ。しかし、西条は社員たちの前で毒殺される。捜査する道彦は、容疑者の由利が詩織の友人だと気づく。“小さな葉”と“見えない時間差”、科学の力が真実を導く。
