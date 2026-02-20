フリーアナウンサーの中川安奈（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。新日本プロレスのNEVER無差別級“元王者”のウルフアロンとのストロングスタイルでの2ショットを公開した。

「J-WAVE『Sanrio SMILEY SMILE』2月23日(月)から26日(木)夜9時30分〜10時 4日連続でウルフくんとの対談が放送されます」と告知し、2ショットをアップ。

「NHK時代に番組で共演してからもう5年くらいの仲なんですが、フリーになってから一緒に仕事をするのは初めてだったのでうれしくて」とつづり、「普段会うとくだらない話題でずっと笑ってて、でもたまに真剣に悩み相談をさせてもらうこともあったり…」と明かした。

そして「年下だけど頼れるウルフくん！我々のいつも通りのやりとりの感じや勉強になるウルフくんの哲学も満載でお届けしますので、ぜひ聴いていただけるとうれしいです」と番組をアピールした。

東京五輪柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンは今年1月4日に新日本プロレスでプロレスラーデビュー。破竹の勢いでNEVER無差別級王者となったが、今月11日に成田蓮にシングルマッチ2戦目にして初黒星。2分8秒でまさかのフォール負けを喫し、ベルトを失った。

この投稿にフォロワーらからは「ぜひ付き合っちゃって すっごくお似合いだと思うよー」「安奈ちゃん綺麗なスタイルです」「姫 めちゃ可愛すぎ」「ステキです！」「脚長い」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。

昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。