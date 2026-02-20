16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と真中満氏が、ヤクルトの守護神について言及した。

まず、館山氏はヤクルトのリリーフ陣について「昨年1点差負けはありましたけど、中継ぎ陣はかなり抑えている。（防御率）1点台のピッチャーも多いですし、荘司投手の新人王を含め、星投手、石山投手もクローザーとして抑えることができていた」と評価。

その上で、館山氏は守護神争いについて「誰にでも可能性があるというところでいうと、日本人投手の競争」と予想する。外国人投手についても、「リランソ投手もストレートの強さありますし、キハダ投手もいる」と話した。

真中氏は「外国人の球の速いピッチャーが9回にいるのは助かるんですよ。リランソ投手が収まると一番いいのかなと思うんですけど、オープン戦を見ながらやっていくと思う」と話し、「荘司投手をいきなり9回だと、8回、9回だとロケーションが変わってくるので難しいのかなと考えると、リランソ投手がハマれば戦いやすいかなという気がするよね。そうすると7回、8回をうまくいろんなピッチャーで繋ぎ合わせていけるのかなと思いますね」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』