【GU新作】出たーーーッ！ 40・50代の体型カバーに♡「優秀ハーフコート」

春といえば、サッと羽織れる軽めのアウターが活躍する季節。ミドル世代がこれから買うなら、着まわしやすいシンプルなコートが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した新作の「ハーフコート」。ミニマルで上品なデザインながら、太ももを覆う着丈で体型カバーも狙える優れものです。きれいめにもカジュアルにも合わせやすい優秀コートを、スタッフさんの着こなしと合わせてご紹介。

着まわし力◎ きれいめハーフ丈コート

【GU】「バルマカーンAラインハーフコート」\5,990（税込）

長すぎず短すぎない絶妙な着丈のハーフコート。襟付きデザインで端正な印象を与えてくれるから、オンオフ問わず活躍する予感。背中側は立体感のあるテントラインシルエットで、サッと羽織るだけで後ろ姿もサマ見えが狙えます。小雨程度に対応できる撥水機能が付いているため、雨の日でも気負わず使えるのが嬉しいポイント。

太ももまで隠れる着丈でさり気なく体型カバー

ナチュラルなベージュ色のコートは、一点投入で好印象コーデに導いてくれます。身長163cmでSサイズを着用しているスタッフのNatsukiさんによると「着丈は84cmあるのでお尻はすっぽり、太ももまでカバーできる丈です」とのことで、体型カバーも任せられそう。2026年春夏トレンドとして注目されているブルージーンズと合わせれば、季節感高まるフレッシュな着こなしに。

