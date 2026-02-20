成猫でも子猫でも、その可愛さに心打たれる人が多い猫。ですが、子猫特有のぬいぐるみのような可愛さは成猫にはない魅力があります。そんな子猫が４匹集まった光景が投稿されると、再生回数は5.2万回を突破。瞬く間に反響が広がり、投稿を見た人からは「みんな可愛すぎる」「子どもたちを見守っているママ猫もかわいい」といった声が寄せられました。

【動画：４匹の『赤ちゃん猫』が入っている大きな箱をのぞくと…『反則級の可愛さ』に悶絶】

天使が４匹

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、４匹の子猫が大きな箱に入ってみんな思い思いに過ごしている姿。1匹だけでもたまらなくかわいいのに、4匹もそろうとその可愛さはまるで天使が集まっているのかと見間違えるほどだったそう。

カメラの向こうで何かが動いているのか、最初は手前にいる３匹が反応します。奥の子は敷いてある毛布に爪が引っかかったりして、自分のことに夢中だったのだそう。ですが、こちらに気づくと４匹一緒になってこちらをじーっと見つめていたと言います。

4匹そろって見つめているのが、たまらなく可愛らしい姿だったそう。

個性豊かな４兄弟！

同じタイミングで生まれた子たちでもそれぞれ特徴が異なります。まず、最初に紹介するのは少し体の大きめなキジトラさん。キリリとした目と眉毛のような模様がとっても可愛らしいです。

次はトラ柄さん2匹です。この2匹は双子のような感じなのでしょうか。なんとなく同じような雰囲気で、仲良く二人で一緒にいることが多いそう。

最後は少し柄の薄いトラ柄さん。この子は最初のキジトラさんに比べるとかなり体が小さめ。同じタイミングで生まれた兄妹でもこれだけ個性があるのだといいます。

お母さん登場

可愛らしい子猫たちを眺めていると、横からこの子たちのお母さん「チャロ」ちゃんが様子を見に来たといいます。最初は少し心配そうに覗き込んでいましたが、投稿主さんがいることで安心したのか、特に気にすることなく様子を見守っていたそう。

まだ生まれて数カ月しか経っていない子猫たち。体の使い方が分からず箱の中でもぞもぞと自由気ままに遊んでいたといいます。後ろ足をぶんぶんと振っていたと思ったら、なにかにじゃれるように手を振り回したりしていたんだとか。この時期の子猫は本当に何をしていても可愛らしいです。

これからの成長に期待せずにはいられない、トラ兄弟４匹なのでした。

投稿には「カメラ目線の子たちがかわいい♡」「この可愛さには抗えない」「想像を超えたかわいさ」「天使ちゃん達が集まってる」「そんなに見つめられたら、もうたまらん」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』にはほかにも、子猫たちが日々成長している様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。