今すぐ【ファミマ】へダッシュ！！ 次食べたい♡「新作スイーツ」

ちょっぴり頑張った日のご褒美には、コンビニで買えるお手軽スイーツがおすすめ。【ファミリーマート】では、ハイクオリティなスイーツやスイーツ感覚で楽しめるパンなど、自分へのプチご褒美にぴったりな商品が販売されています。今回は、お腹も心も満たされそうな新作のスイーツとパンをピックアップしました。

冷やす？ 温める？ チョコをたっぷり楽しみたい日に！

スイーツブロガーの@sujiemonさんが、「チョコまみれの逸品」と推しているのは「フォンダンショコラ」です。公式サイトによると「しっとり焼き上げたショコラ生地の中にとろーり濃厚チョコソースが入ったチョコスイーツ」とのこと。冷やして食べても良さそうですが、温めると中のチョコソースがとろけてより濃厚な味わいが楽しめるかも。@sujiemonさんは、「とろけるチョコソースが最高」と絶賛。価格は\278（税込）です。

キャラメルづくしのご褒美スイーツ

こちらの「クリスピーキャラメルサンド」は、キャラメルソース入りのキャラメルクリームをキャラメルコーティングし、ビスケット生地でサンドしたキャラメルづくしのスイーツ。@sujiemonさんによると、「ザクっと堅いクリスピー食感ビスケット」「濃厚なキャラメルクリームとほろ苦いキャラメルソースが絡み合う」とのこと。さまざまな食感を楽しめ、最後まで飽きることなく食べられそうです。価格は\298（税込）です。

おいもスイーツ好きは必見！

@sujiemonさんが「ファミマで大人気」と紹介している、「紅はるかのモンブランプリン」。公式サイトによると「紅はるかを使ったプリンに濃厚なさつまいもクリームをのせた、さつまいもを存分に味わえるスイーツ」なのだそう。@sujiemonさんは、「芋プリンの甘みとカラメルの苦みが最高」とコメント。甘ったるくなりすぎずに食べられそうです。価格は\328（税込）です。

おやつにおすすめ！ もちもちクリームパン

スイーツと一緒にチェックして欲しいのが、スイーツ感覚で食べられそうな「雪見だいふくみたいなパン」です。ロッテのアイスクリーム「雪見だいふく」とコラボしたパンで、@sujiemonさん曰く「ふんわり生地にもちもちの求肥とホイップを合わせた雪見だいふくをイメージしたパン」とのこと。「濃厚なバニラ味」「まさに本家をリスペクトした味わい」と、感想を投稿しています。「雪見だいふく」が好きな人は、もれなくチェックすべき1品かも。価格は\168（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A